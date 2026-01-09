logo_ukra

Саме на це розраховують у Москві: розкрито шокуючу мету удару РФ по Львівщині
commentss НОВИНИ Всі новини

Саме на це розраховують у Москві: розкрито шокуючу мету удару РФ по Львівщині

Для ворога "Орешник" цінний насамперед як потужний психологічний фактор, на який розраховує Путін, запускаючи цю ракету

9 січня 2026, 12:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Використання російською армією ракети "Орешник" є насамперед інструментом психологічного впливу, спрямованим на залякування населення та посилення інформаційного тиску на міжнародну спільноту. Про це у ефірі Еспресо під час проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо розповів військовий експерт Іван Тимочко 

Саме на це розраховують у Москві: розкрито шокуючу мету удару РФ по Львівщині

Фото: з відкритих джерел

За його словами, "Орешник" та РС-26 "Рубіж" фактично є однією й тією ж ракетою, тільки в різних модифікаціях. Якщо оцінювати її вплив за кінетичною енергією або вибуховою силою без застосування боєзаряду, то потужність ракети порівнянна з крилатою ракетою "Калібр", але без ядерної складової. Тобто головний ефект цієї зброї — не фізичне знищення, а психологічний тиск на противника.

Тимочко підкреслив, що для ворога "Орешник" важливий саме як фактор психологічного впливу. Кремль розраховує, що демонстрація таких ракет підвищить страх і невпевненість у Європі та Україні. 

"Удар по Львівщині — це радше психологічний сигнал, ніж стратегічна військова дія. Після цього Росія почне масовану інформаційну кампанію, щоб залякати європейських партнерів, особливо на тлі обговорень щодо розміщення європейських військ в Україні після можливих мирних угод", — пояснив експерт. 

Він також зазначив, що такі дії Кремля — це спроба послати чіткий сигнал Європі про готовність Росії реагувати на потенційні військові кроки на території України. Тобто головна мета запуску ракети "Орешник" полягає не в конкретному руйнуванні об’єктів,

