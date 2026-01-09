Путін надумав використати Україну у торгах з Трампом: озвучено тривожний прогноз

Останні події у Венесуелі та Гренландії показують, що інтереси США та Росії часом перетинаються, що може стати потенційним полем для маневрів Кремля. Є побоювання, що президент РФ Володимир Путін захоче використати ці ситуації на свою користь. Проте, як зазначає політичний експерт Максим Розумний, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, навряд чи йому вдасться перетворити ці питання на торг із президентом США Дональдом Трампом задля поступок по Україні.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, президент США має обмежені важелі впливу, які він може запропонувати Кремлю. Наприклад, він не може гарантувати зняття санкцій Європою чи відновлення роботи міжнародних ринків, що є пріоритетом для Росії. Це створює об’єктивне протистояння інтересів: у глобальній економіці кожен прагне отримати перевагу, але нинішній контекст відкриває певні можливості для ситуативної співпраці між країнами.

Особливу роль у цих процесах відіграють лобістські групи з обох сторін. З одного боку – Кирило Дмитрієв, а з іншого – Стів Уіткофф, які намагаються використати "карту" Венесуели та Гренландії для досягнення власних цілей. Максим Розумний підкреслює, що перетин інтересів США і Росії, навіть якщо він призводить до конфліктів – як це було з операціями "Вагнера" та американської "Дельти" у Венесуелі – не виключає потенціал для взаємовигідної співпраці в окремих ситуаціях.

