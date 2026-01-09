Путін поставив своїм воякам жорсткий дедлайн до лютого: цим містам загрожує найстрашніше

Російське військове керівництво встановило для своїх підрозділів новий термін виконання завдання із захоплення низки українських міст. Йдеться про Покровськ, Мирноград і Гуляйполе, які окупанти мають намір взяти під контроль уже до лютого. Про це повідомив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Радіо NV.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, на перебіг бойових дій зараз значною мірою впливають зимові умови, однак вирішальним фактором є не лише погода. Морози суттєво обмежують можливості для активних наступальних операцій, ускладнюючи як пересування, так і застосування техніки та особового складу.

Водночас Гетьман звернув увагу на різке зростання інтенсивності бойових зіткнень. Нині їх кількість перевищує дві сотні на добу, що свідчить про виконання російськими військами прямої вказівки керівництва країни-агресора. Згідно з цим наказом, до визначеного терміну необхідно реалізувати план із захоплення зазначених населених пунктів.

Аналітик припускає, що командири середньої та нижчої ланки армії РФ намагатимуться використати всі наявні ресурси, аби вкластися у встановлений "дедлайн". Це може призвести до ще більшого тиску на українську оборону, хоча спрогнозувати реальні успіхи противника наразі складно.

Він також підкреслив, що збільшення кількості атак означає додаткове навантаження на Сили оборони України, які змушені стримувати противника в оборонних боях. Водночас з Покровського напрямку надходить інформація про зменшення чисельності живої сили ворога в атаках: інколи наступальні дії здійснюють дуже малі групи — від трьох до десяти військових.

