Путин поставил своим воинам жесткий дедлайн до февраля: этим городам угрожает самое страшное

Российское военное руководство установило для своих подразделений новый срок выполнения задачи по захвату ряда украинских городов. Речь идет о Покровске, Мирнограде и Гуляйполе, которые оккупанты намерены взять под контроль уже до февраля. Об этом сообщил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

По словам эксперта, на ход боевых действий сейчас в значительной степени влияют зимние условия, однако решающим фактором является не только погода. Морозы существенно ограничивают возможности для активных наступательных операций, затрудняя как передвижение, так и применение техники и личного состава.

В то же время Гетьман обратил внимание на резкий рост интенсивности боевых столкновений. В настоящее время их количество превышает две сотни в сутки, что свидетельствует о выполнении российскими войсками прямого указания руководства страны-агрессора. Согласно этому приказу до определенного срока необходимо реализовать план по захвату указанных населенных пунктов.

Аналитик предполагает, что командиры среднего и низшего звена армии РФ постараются использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы уложиться в установленный "дедлайн". Это может привести к еще большему давлению на украинскую оборону, хотя спрогнозировать реальные успехи противника сложно.

Он также подчеркнул, что увеличение количества атак означает дополнительную нагрузку на Силы обороны Украины, которые вынуждены сдерживать противника в оборонных боях. В то же время, из Покровского направления поступает информация об уменьшении численности живой силы врага в атаках: иногда наступательные действия совершают очень малые группы — от трех до десяти военных.

