logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

50.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин поставил своим воинам жесткий дедлайн до февраля: этим городам угрожает самое страшное
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин поставил своим воинам жесткий дедлайн до февраля: этим городам угрожает самое страшное

Зимняя погода будет сдерживать активные действия на фронте, в частности из-за сильных морозов.

9 января 2026, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российское военное руководство установило для своих подразделений новый срок выполнения задачи по захвату ряда украинских городов. Речь идет о Покровске, Мирнограде и Гуляйполе, которые оккупанты намерены взять под контроль уже до февраля. Об этом сообщил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

Путин поставил своим воинам жесткий дедлайн до февраля: этим городам угрожает самое страшное

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, на ход боевых действий сейчас в значительной степени влияют зимние условия, однако решающим фактором является не только погода. Морозы существенно ограничивают возможности для активных наступательных операций, затрудняя как передвижение, так и применение техники и личного состава.

В то же время Гетьман обратил внимание на резкий рост интенсивности боевых столкновений. В настоящее время их количество превышает две сотни в сутки, что свидетельствует о выполнении российскими войсками прямого указания руководства страны-агрессора. Согласно этому приказу до определенного срока необходимо реализовать план по захвату указанных населенных пунктов.

Аналитик предполагает, что командиры среднего и низшего звена армии РФ постараются использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы уложиться в установленный "дедлайн". Это может привести к еще большему давлению на украинскую оборону, хотя спрогнозировать реальные успехи противника сложно.

Он также подчеркнул, что увеличение количества атак означает дополнительную нагрузку на Силы обороны Украины, которые вынуждены сдерживать противника в оборонных боях. В то же время, из Покровского направления поступает информация об уменьшении численности живой силы врага в атаках: иногда наступательные действия совершают очень малые группы — от трех до десяти военных.

Как уже писали "Комментарии", удар баллистической ракетой "Орешник" по Львову стал сигналом для Запада, демонстрирующего, что Россия не намерена серьезно вести переговоры. Такое мнение высказал глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж в эфире Ранок.LIVE.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости