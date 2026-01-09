Путін передав чітке послання Заходу: названо страшний план Кремля

Удар балістичною ракетою "Орешнік" по Львову став сигналом для Заходу, який демонструє, що Росія не має наміру серйозно вести переговори. Таку думку висловив голова Громадської ліги "Україна–НАТО" Сергій Джердж в ефірі Ранок.LIVE.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, дії Кремля свідчать про відсутність реального бажання домовлятися. Він підкреслив, що хоча переговорний процес не слід остаточно закривати, його слід тимчасово відсунути на другий план та перейти до активніших заходів реагування на агресію.

"Меседж Росії до Європи та США простий: „Ви дурні, ми з вас сміємося, робимо все, що хочемо, а ви обмежуєтеся перемовинами та тиснете на Україну“", — пояснив Джердж.

На його думку, цей сигнал показує, що Кремль вважає переговори лише формальністю і не планує зупиняти ескалацію.

Варто зазначити, що пізно ввечері 8 січня Росія вперше за час повномасштабної війни завдала удару по Львову балістичною ракетою середньої дальності "Орешнік". Львів розташований менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом, що робить атаку особливо тривожною для європейських партнерів.

За даними українських військових, ракета "Орешнік" рухалася по балістичній траєкторії з надзвичайно високою швидкістю — близько 13 тисяч кілометрів на годину. Такі показники роблять її практично неможливою для перехоплення стандартними системами ППО, що створює додаткову загрозу для цивільної інфраструктури та безпеки регіону.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 9 січня Львів зазнав першого з початку повномасштабної війни удару балістичною ракетою, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. За повідомленнями Росії, випущеною ракетою був "Орєшнік".