Нічого подібного з початку війни не було: розкрито несподівані деталі удару по Львову

У ніч на 9 січня Львів зазнав першого з початку повномасштабної війни удару балістичною ракетою, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину. За повідомленнями Росії, випущеною ракетою був "Орєшнік".

Фото: з відкритих джерел

Про атаку на місто розповів мер Львова Андрій Садовий. Він повідомив, що отримав інформацію від Повітряних сил України про балістичний удар, хоча конкретну назву ракети не уточнили. Водночас Садовий зазначив, що повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії з надзвичайно високою швидкістю, що робить цей випадок унікальним.

"Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна Росії не зупиняється перед жодними кордонами", — заявив Садовий.

Мер також прокоментував, що російська сторона називає удар "Орєшніком" та позиціонує його як "помсту" за нібито здійснену атаку на резиденцію президента РФ.

"Нічого нового від країни вбивць і брехунів", — додав Садовий..

За інформацією Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ, вибухи пролунали о 23:47, і були спрямовані на об’єкти інфраструктури міста. Ракета рухалася балістичною траєкторією з неймовірною швидкістю близько 13 тисяч км/год, що робить її надзвичайно складною для перехоплення.

Ймовірно, пуски були здійснені з полігону "Капустін Яр", повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Згодом російська сторона підтвердила, що ракетою дійсно був "Орєшнік".

Як вже писали "Коментарі", у грудні 2025 року українські безпілотники здійснили близько 13 вильотів на Москву, тоді як уже цього місяця дрони майже щодня долітають до російської столиці. Такі атаки реалізуються за чітко продуманою стратегією, яка ускладнює окупантам ефективно захищати себе від ударів, заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.