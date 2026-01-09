Росіяни ще будуть волати: Україні озвучили категоричну вимогу щодо ударів по Москві

У грудні 2025 року українські безпілотники здійснили близько 13 вильотів на Москву, тоді як уже цього місяця дрони майже щодня долітають до російської столиці. Такі атаки реалізуються за чітко продуманою стратегією, яка ускладнює окупантам ефективно захищати себе від ударів, заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що з настанням холодів завдання для російської ППО стає особливо складним: Кремль хоче надійно захищати Москву, але водночас не може залишати без оборони віддалені регіони своєї величезної території.

Кузан зазначив, що кожного дня російська влада повідомляє про збиті українські дрони.

"Москва є ключовим елементом у ланцюгу ударів. Через ці атаки останніми днями навіть призупиняли роботу аеропортів. Це колосальний тиск на інфраструктуру Росії", — пояснив експерт.

Через географічні масштаби країни ворог не може обійтися лише залізницею чи автодорогами: без авіасполучення логістика по регіонах стає хаотичною, а навіть тимчасові перебої паралізують роботу ключових об’єктів. Саме тому атаки по Москві мають стратегічне значення: вони змушують Кремль тримати ППО у столиці, не розкидаючи їх на периферію, навіть якщо там знаходяться важливі підприємства чи об’єкти критичної інфраструктури.

"Ми не прагнемо зруйнувати Москву повністю, але можемо постійно створювати ситуацію, коли ворог змушений думати, як розподілити ППО по всій країні. Мешканці столиці мають відчувати, що зняття систем із їхнього регіону зменшує безпеку. В імперії центр завжди важливіший, ніж периферія. Навіть якщо на околицях стоять важливі заводи чи НПЗ, життя Путіна і його оточення для них дорожче", — пояснив Кузан.

За його словами, якщо Україна збереже інтенсивність ударів, росіянам буде надзвичайно складно ефективно захищати власну столицю та ключові регіони.

