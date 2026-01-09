logo

Россияне еще будут взывать: Украине озвучили категорическое требование по ударам по Москве
НОВОСТИ

Россияне еще будут взывать: Украине озвучили категорическое требование по ударам по Москве

Стратегия атак на Москву усложняет для россиян перемещение своих систем ПВО в другие важные объекты в стране, по которым также наносят удары украинские беспилотники

9 января 2026, 09:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

В декабре 2025 года украинские беспилотники совершили около 13 вылетов на Москву, тогда как уже в этом месяце дроны почти каждый день долетают в российскую столицу. Такие атаки реализуются по четко продуманной стратегии, которая усложняет оккупантам эффективно защищать себя от ударов , заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Россияне еще будут взывать: Украине озвучили категорическое требование по ударам по Москве

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что с наступлением холодов задача для российской ПВО становится особенно сложной: Кремль хочет надежно защищать Москву, но в то же время не может оставлять без обороны отдаленные регионы своей огромной территории.

Кузан отметил, что каждый день российские власти сообщают о сбитых украинских дронах.

Москва является ключевым элементом в цепи ударов. Из-за этих атак в последние дни даже приостанавливали работу аэропортов. Это колоссальное давление на инфраструктуру России", – объяснил эксперт.

Из-за географических масштабов страны враг не может обойтись только по железной дороге или автодорогам: без авиасообщения логистика по регионам становится хаотичной, а даже временные перебои парализуют работу ключевых объектов. Поэтому атаки по Москве имеют стратегическое значение: они заставляют Кремль держать ПВО в столице, не разбрасывая их на периферию, даже если там находятся важные предприятия или объекты критической инфраструктуры.

Мы не стремимся разрушить Москву полностью, но можем постоянно создавать ситуацию, когда враг вынужден думать, как распределить ПВО по всей стране. Жители столицы должны чувствовать, что снятие систем с их региона уменьшает безопасность. В империи центр всегда важнее периферии. Даже если в окрестностях стоят важные заводы или НПЗ, жизнь Путина и его окружение для них дороже", — объяснил Кузан.

По его словам, если Украина сохранит интенсивность ударов, россиянам будет очень сложно эффективно защищать собственную столицу и ключевые регионы.

Как уже писали "Комментарии", самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сценарий его отстранения от власти путем спецоперации, подобной действиям США против венесуэльского президента Николаса Мадуро, для Беларуси невозможен. По его словам, в стране предварительно подготовились к любым кризисным вариантам развития событий.



