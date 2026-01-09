Ничего подобного с начала войны не было: раскрыты неожиданные детали удара по Львову

В ночь на 9 января Львов испытал первый с начала полномасштабной войны удар баллистической ракетой, которая двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час. По сообщениям России, выпущенной ракетой был "Орешник".

Фото: из открытых источников

Об атаке на город рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Он сообщил, что получил информацию от Воздушных сил Украины о баллистическом ударе, хотя конкретное название ракеты не уточнили. В то же время Садовый отметил, что воздушная цель двигалась по баллистической траектории с очень высокой скоростью, что делает этот случай уникальным.

Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом. Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами", — заявил Садовый.

Мэр также прокомментировал, что российская сторона называет удар "Орешником" и позиционирует его как "отмщение" за якобы совершенную атаку на резиденцию президента РФ.

"Ничего нового от страны убийц и лжецов", — добавил Садовый.

По информации Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ, взрывы прогремели в 23:47, и были направлены на объекты инфраструктуры города. Ракета двигалась по баллистической траектории с невероятной скоростью около 13 тысяч км/ч, что делает ее чрезвычайно сложной для перехвата.

Вероятно, пуски были осуществлены с полигона "Капустин Яр", сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат. Впоследствии российская сторона подтвердила, что ракетой действительно был "Орешник".

Как уже писали "Комментарии", в декабре 2025 года украинские беспилотники совершили около 13 вылетов на Москву, тогда как уже в этом месяце дроны почти каждый день долетают в российскую столицу. Такие атаки реализуются по четко продуманной стратегии, усложняющей оккупантам эффективно защищать себя от ударов, заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.