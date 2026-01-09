Последние события в Венесуэле и Гренландии показывают, что интересы США и России подчас пересекаются, что может стать потенциальным полем для маневров Кремля. Есть опасения, что президент РФ Владимир Путин захочет использовать эти ситуации в свою пользу. Однако, как отмечает политический эксперт Максим Разумный, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко, вряд ли ему удастся превратить эти вопросы в торг с президентом США Дональдом Трампом для уступок по Украине.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, у президента США есть ограниченные рычаги влияния, которые он может предложить Кремлю. К примеру, он не может гарантировать снятие санкций Европой или возобновление работы международных рынков, что является приоритетом для России. Это создает объективное противостояние интересов: в глобальной экономике каждый стремится получить преимущество, но нынешний контекст открывает некоторые возможности для ситуативного сотрудничества между странами.

Особую роль в этих процессах играют лоббистские группы с обеих сторон. С одной стороны – Кирилл Дмитриев, а с другой – Стив Уиткофф, пытающийся использовать "карту" Венесуэлы и Гренландии для достижения своих целей. Максим Разумный подчеркивает, что пересечение интересов США и России, даже если он приводит к конфликтам – как это было с операциями Вагнера и американской Дельты в Венесуэле – не исключает потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в отдельных ситуациях.

