Путин решил использовать Украину в торгах с Трампом: озвучен тревожный прогноз
Путин решил использовать Украину в торгах с Трампом: озвучен тревожный прогноз

В условиях последних событий в Венесуэле и Гренландии Кремль может стремиться к использованию ситуации, однако существует важный нюанс

9 января 2026, 11:45
Автор:
Клименко Елена

Последние события в Венесуэле и Гренландии показывают, что интересы США и России подчас пересекаются, что может стать потенциальным полем для маневров Кремля. Есть опасения, что президент РФ Владимир Путин захочет использовать эти ситуации в свою пользу. Однако, как отмечает политический эксперт Максим Разумный, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко, вряд ли ему удастся превратить эти вопросы в торг с президентом США Дональдом Трампом для уступок по Украине.

По словам эксперта, у президента США есть ограниченные рычаги влияния, которые он может предложить Кремлю. К примеру, он не может гарантировать снятие санкций Европой или возобновление работы международных рынков, что является приоритетом для России. Это создает объективное противостояние интересов: в глобальной экономике каждый стремится получить преимущество, но нынешний контекст открывает некоторые возможности для ситуативного сотрудничества между странами.

Особую роль в этих процессах играют лоббистские группы с обеих сторон. С одной стороны – Кирилл Дмитриев, а с другой – Стив Уиткофф, пытающийся использовать "карту" Венесуэлы и Гренландии для достижения своих целей. Максим Разумный подчеркивает, что пересечение интересов США и России, даже если он приводит к конфликтам – как это было с операциями Вагнера и американской Дельты в Венесуэле – не исключает потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в отдельных ситуациях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
