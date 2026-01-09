logo

Именно на это рассчитывают в Москве: раскрыта шокирующая цель удара РФ по Львовщине
Именно на это рассчитывают в Москве: раскрыта шокирующая цель удара РФ по Львовщине

Для врага "Орешник" ценен, прежде всего, как мощный психологический фактор, на который рассчитывает Путин, запуская эту ракету.

9 января 2026, 12:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Использование российской армией ракеты "Орешник" является, прежде всего, инструментом психологического воздействия, направленным на устрашение населения и усиление информационного давления на международное сообщество. Об этом в эфире Эспрессо во время проекта Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо рассказал военный эксперт Иван Тимочко

Именно на это рассчитывают в Москве: раскрыта шокирующая цель удара РФ по Львовщине

Фото: из открытых источников

По его словам, "Орешник" и РС-26 "Рубеж" фактически являются одной и той же ракетой, только в разных модификациях. Если оценивать ее влияние по кинетической энергии или взрывной силе без применения боезаряда, то мощность ракеты сравнима с крылатой ракетой "Калибр", но без ядерной составляющей. То есть главный эффект этого оружия – не физическое уничтожение, а психологическое давление на противника.

Тимочко подчеркнул, что для врага "Орешник" важен именно как фактор психологического воздействия. Кремль рассчитывает, что демонстрация таких ракет повысит страх и неуверенность в Европе и Украине.

"Удар по Львовщине — это скорее психологический сигнал, чем стратегическое военное действие. После этого Россия начнет массированную информационную кампанию, чтобы запугать европейских партнеров, особенно на фоне обсуждений размещения европейских войск в Украине после возможных мирных соглашений", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что такие действия Кремля — попытка послать четкий сигнал Европе о готовности России реагировать на потенциальные военные шаги на территории Украины. То есть главная цель запуска ракеты "Орешник" заключается не в конкретном разрушении объектов.

Как уже писали "Комментарии", последние события в Венесуэле и Гренландии показывают, что интересы США и России подчас пересекаются, что может стать потенциальным полем для маневров Кремля. Есть опасения, что президент РФ Владимир Путин захочет использовать эти ситуации в свою пользу .



