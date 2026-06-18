“Українці закликають повернути Львів до Польщі”: що відбувається

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Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює черговий фейк про настрої українців. Ворог намагається вкидами розхитати ситуацію в Україні.
Україна. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожа пропаганда поширює фейкове відео, на якому нібито житель західної України звертається до Президента Польщі із закликом “повернути Львів до складу Польщі”.
Аналітики наголосили, що насправді це відео — це фейк, створений за допомогою технологій штучного інтелекту. Це підтвердили спеціалізовані сервіси перевірки медіафайлів на наявність дипфейку.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожа пропаганда в проросійських акаунтах у Threads поширює інформацію, нібито “мешканці одного з житлових будинків Одеси влаштували флешмоб із російськими прапорами”. Насправді, як зазначають аналітики, це грубий фейк. Зворотний пошук за зображенням показав, що кадри не мають жодного стосунку до Одеси. Насправді відео було зняте у російському Хабаровську під час місцевої акції з використанням російських прапорів.