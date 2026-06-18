logo

BTC/USD

62636

ETH/USD

1685.51

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Украинцы призывают вернуть Львов в Польшу": что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинцы призывают вернуть Львов в Польшу": что происходит

Враг пытается нагнетать ситуацию относительно якобы разделения Украины

18 июня 2026, 20:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о настроениях украинцев. Враг пытается вбросами расшатать ситуацию в Украине.

"Украинцы призывают вернуть Львов в Польшу": что происходит

Украина. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что враждебная пропаганда распространяет фейковое видео, на котором якобы житель западной Украины обращается к Президенту Польши с призывом "вернуть Львов в состав Польши".

“Мужчина просит польские власти “забрать” регион, чтобы “спасти людей от мобилизации”, и заявляет, что местным жителям вроде бы не нужна Украина, потому что они “поляки”, — сообщили и ЦПД.

Аналитики подчеркнули, что на самом деле это видео – это фейк, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Это подтвердили специализированные сервисы проверки медиафайлов на наличие дипфейка.

"Этот вброс является частью информационной операции, которую ведет Россия, пытаясь нагнетать тему вымышленных территориальных претензий западных соседей к Украине. Цель российской дезинформационной кампании – создать ложную иллюзию “сепаратизма” в украинских регионах и посеять внутренний раскол в украинском обществе”, – подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда в пророссийских аккаунтах в Threads распространяет информацию, якобы "жители одного из жилых домов Одессы устроили флешмоб с российскими флагами". По сути, как отмечают аналитики, это грубый фейк. Обратный поиск по изображению показал, что кадры не имеют никакого отношения к Одессе. На самом деле, видео было снято в российском Хабаровске во время местной акции с использованием российских флагов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02LLHJa2c9P6LpqBfok4C1sZyDfAjTVSghPQhLfGoP23pJU88GuKh15qN4zJM1oZ1Ul
Теги:

Новости

Все новости