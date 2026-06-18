"Украинцы призывают вернуть Львов в Польшу": что происходит

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о настроениях украинцев. Враг пытается вбросами расшатать ситуацию в Украине.

Украина. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что враждебная пропаганда распространяет фейковое видео, на котором якобы житель западной Украины обращается к Президенту Польши с призывом "вернуть Львов в состав Польши".

“Мужчина просит польские власти “забрать” регион, чтобы “спасти людей от мобилизации”, и заявляет, что местным жителям вроде бы не нужна Украина, потому что они “поляки”, — сообщили и ЦПД.

Аналитики подчеркнули, что на самом деле это видео – это фейк, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Это подтвердили специализированные сервисы проверки медиафайлов на наличие дипфейка.

"Этот вброс является частью информационной операции, которую ведет Россия, пытаясь нагнетать тему вымышленных территориальных претензий западных соседей к Украине. Цель российской дезинформационной кампании – создать ложную иллюзию “сепаратизма” в украинских регионах и посеять внутренний раскол в украинском обществе”, – подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда в пророссийских аккаунтах в Threads распространяет информацию, якобы "жители одного из жилых домов Одессы устроили флешмоб с российскими флагами". По сути, как отмечают аналитики, это грубый фейк. Обратный поиск по изображению показал, что кадры не имеют никакого отношения к Одессе. На самом деле, видео было снято в российском Хабаровске во время местной акции с использованием российских флагов.