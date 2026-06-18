"Украинцы призывают вернуть Львов в Польшу": что происходит

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет очередной фейк о настроениях украинцев. Враг пытается вбросами расшатать ситуацию в Украине.
Украина. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что враждебная пропаганда распространяет фейковое видео, на котором якобы житель западной Украины обращается к Президенту Польши с призывом "вернуть Львов в состав Польши".
Аналитики подчеркнули, что на самом деле это видео – это фейк, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Это подтвердили специализированные сервисы проверки медиафайлов на наличие дипфейка.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда в пророссийских аккаунтах в Threads распространяет информацию, якобы "жители одного из жилых домов Одессы устроили флешмоб с российскими флагами". По сути, как отмечают аналитики, это грубый фейк. Обратный поиск по изображению показал, что кадры не имеют никакого отношения к Одессе. На самом деле, видео было снято в российском Хабаровске во время местной акции с использованием российских флагов.