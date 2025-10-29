logo_ukra

Українці за кордоном вже не повернуться додому: озвучено вражаючу причину
Українці за кордоном вже не повернуться додому: озвучено вражаючу причину

Після війни до України може повернутися менше третини громадян. У 2022 році експертка прогнозувала 60%, проте зараз через ризики безпеки, адаптацію за кордоном та втрату житла це здається малоймовірним.

Після закінчення війни в Україну може повернутися лише близько третини громадян, які наразі перебувають за кордоном. Таку оцінку озвучила директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю Oboz.ua.

Українці за кордоном вже не повернуться додому: озвучено вражаючу причину

Фото: з відкритих джерел

За словами Лібанової, основним чинником, який впливатиме на рішення українців повертатися, є безпека.

"Чим швидше завершиться війна, тим більше людей наважиться повернутися", — підкреслила експертка. 

Хоча деякі українці поки не змогли адаптуватися за кордоном, значна частина, особливо жінки працездатного віку, вже знайшли роботу. Наприклад, за даними польської статистики, 70% українських жінок працюють. Проте родини з дітьми або хворими членами родини мають обмежені можливості для швидкого повернення.

На рішення впливатимуть такі фактори, як відповідність роботи професійній кваліфікації, комфорт дітей у школах і садках, наявність житла в Україні.

"Якщо виїхала вся родина, рішення одне, а якщо частина близьких залишилася — це може затягнути повернення", — пояснила Лібанова. 

Особливо складною є ситуація родин, де чоловік служить у війську: "Якщо у нього немає нічого в Україні і перспектива невизначена — де родина возз’єднається?".

У 2022 році експертка сподівалася на повернення 60% українців, проте зараз цей показник виглядає нереалістичним.

"Люди ретельно оцінюють ситуацію і якщо вважають, що це лише тимчасовий період на рік-два, повертатися не будуть", — зазначила Лібанова. 

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті, проте майбутня зустріч усе ще можлива, зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу. За його словами, Трамп і Путін можуть зустрітися для підписання припинення вогню, але вже не в Угорщині.



