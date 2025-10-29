Зустріч Трампа і Путіна відбудеться лише для одного: озвучено нову мету США

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті, проте майбутня зустріч усе ще можлива, зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу. За його словами, Трамп і Путін можуть зустрітися для підписання припинення вогню, але вже не в Угорщині.

Фото: з відкритих джерел

"Чи зустрінеться коли-небудь Трамп з Путіним? Для того щоб підписувати припинення вогню. Якщо Путін доживе, то Трамп для цього зустрінеться з ним. Але це не буде у Будапешті", – сказав Шейтельман.

Політтехнолог додав, що головний переговорник Кремля Кирило Дмитрієв перебував у США, бо санкції тимчасово не стосуються його. "Щодня він давав інтерв’ю та робив абсолютно суперечливі заяви. Накази з Кремля постійно змінювалися", – пояснив Шейтельман.

"На одному каналі він казав, що мир можливий і вони готові ухвалювати рішення. На іншому – що випробували ракету 'Буревісник', що вдарять усіх, що вони 'наддержава'. Він суперечив сам собі через постійні зміни вказівок з Москви", — додав експерт.

Шейтельман підкреслив, що зміни у поведінці Кремля пов’язані з усвідомленням, що Трамп дійсно скасував зустріч, а не просто переніс її. Водночас за його словами, американський лідер ще намагатиметься створити умови, щоб Путін погодився на підписання мирного договору.

Експерт зазначив, що головна мета можливої зустрічі – формальне припинення бойових дій та підписання домовленостей, які обмежать війну, однак точні деталі поки невідомі. Попередні заяви Трампа щодо зустрічей із Путіним викликали багато суперечок, оскільки він неодноразово підкреслював власні дипломатичні здібності та уникав прямих засуджень дій Кремля.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп знову прокоментував війну в Україні, визнавши, що спочатку недооцінив складність конфлікту через власні добрі стосунки з Володимиром Путіним. Під час виступу в Південній Кореї 29 жовтня, повідомляє Bloomberg, Трамп зазначив, що спочатку він розраховував на швидке врегулювання війни, проте реальність виявилася значно складнішою.