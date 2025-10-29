Встреча Трампа и Путина состоится только для одного: озвучена новая цель США

Президент США Дональд Трамп упразднил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, однако предстоящая встреча все еще возможна, отметил политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала. По его словам, Трамп и Путин могут встретиться для подписания прекращения огня, но уже не в Венгрии.

Фото: из открытых источников

"Встретится ли когда-нибудь Трамп с Путиным? Для того чтобы подписывать прекращение огня. Если Путин доживет, то Трамп для этого встретится с ним. Но это не будет в Будапеште", – сказал Шейтельман.

Политтехнолог добавил, что главный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев находился в США, потому что санкции временно его не касаются. "Каждый день он давал интервью и делал совершенно противоречивые заявления. Приказы из Кремля постоянно менялись", – объяснил Шейтельман.

"На одном канале он говорил, что мир возможен и они готовы принимать решения. На другом – что испытали ракету 'Буревестник', которая ударит всех, что они 'сверхдержава'. Он противоречил себе из-за постоянных изменений указаний из Москвы", — добавил эксперт.

Шейтельман подчеркнул, что изменения в поведении Кремля связаны с осознанием, что Трамп действительно отменил встречу, а не просто перенес ее. В то же время, по его словам, американский лидер еще будет пытаться создать условия, чтобы Путин согласился на подписание мирного договора.

Эксперт отметил, что главной целью возможной встречи является формальное прекращение боевых действий и подписание договоренностей, которые ограничат войну, однако точные детали пока неизвестны. Предыдущие заявления Трампа по поводу встреч с Путиным вызвали много споров, поскольку он неоднократно подчеркивал собственные дипломатические способности и избегал прямых осуждений действий Кремля.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп снова прокомментировал войну в Украине, признав, что сначала недооценил сложность конфликта из-за собственных добрых отношений с Владимиром Путиным. Во время выступления в Южной Корее 29 октября, сообщает Bloomberg, Трамп отметил, что сначала он рассчитывал на скорейшее урегулирование войны, однако реальность оказалась значительно сложнее.