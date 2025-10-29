Украинцы за границей уже не вернутся домой: озвучена поразительная причина

После окончания войны в Украину может вернуться лишь около трети граждан, которые сейчас находятся за границей. Такую оценку озвучила директор Института демографии и исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью Oboz.ua.

По словам Либановой, основным фактором, который будет влиять на решение украинцев возвращаться, есть безопасность.

"Чем быстрее завершится война, тем больше людей решится вернуться", — подчеркнула эксперт.

Хотя некоторые украинцы пока не смогли адаптироваться за границей, значительная часть, особенно женщины трудоспособного возраста, уже нашли работу. К примеру, по данным польской статистики, 70% украинских женщин работают. Однако семьи с детьми или больными членами семьи имеют ограниченные возможности для быстрого возвращения.

На решение будут влиять такие факторы как соответствие работы профессиональной квалификации, комфорт детей в школах и садах, наличие жилья в Украине.

"Если уехала вся семья, решение одно, а если часть близких осталась – это может затянуть возвращение", – пояснила Либанова.

Особенно сложна ситуация семей, где мужчина служит в армии: "Если у него нет ничего в Украине и перспектива неопределенная — где семья воссоединится?".

В 2022 году эксперт надеялась на возвращение 60% украинцев, однако сейчас этот показатель выглядит нереалистичным.

"Люди тщательно оценивают ситуацию и если считают, что это лишь временный период в год-два, возвращаться не будут", — отметила Либанова.

