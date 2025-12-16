logo_ukra

Українці самі винні у проблемах на війні: у Раді відверто шокували заявою
Українці самі винні у проблемах на війні: у Раді відверто шокували заявою

Проблема стосується не лише чисельності військових, а передусім їхньої присутності безпосередньо на фронті

16 грудня 2025, 12:20
Автор:
Клименко Елена

Нестача особового складу залишається однією з найбільш критичних проблем на фронті. У багатьох підрозділах не лише складно утримувати оборону, а й організувати належну ротацію та відпустки для бійців, які постійно перебувають на передовій. Це створює додаткове навантаження на військових і негативно впливає на їхню фізичну та психологічну стійкість.

Українці самі винні у проблемах на війні: у Раді відверто шокували заявою

Проблема стосується не тільки загальної кількості військовослужбовців, а передусім їхньої присутності саме на лінії фронту. Через це одні й ті самі підрозділи тривалий час виконують бойові завдання без заміни, що зменшує ефективність оборони та ускладнює швидке реагування на втрати або поранення. Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради та полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що ключовим завданням є не просто мобілізація нових бійців, а оптимальне використання вже наявного ресурсу.

Костенко зазначив, що робота з військовими, які самовільно залишили частини після навчання чи мають бойовий досвід, може дати швидкий ефект. Повернення цих людей до активної служби дозволить зменшити навантаження на мобілізаційні процеси та забезпечити стабільність ротацій на фронті.

"Ми маємо сотні тисяч підготовлених військових, і багато з них уже брали участь у бойових діях. З ними потрібно працювати на повернення", – наголосив депутат. 

За його словами, такий підхід ефективніший за набір людей з нуля, оскільки держава вже інвестувала ресурси у підготовку цих військових. Їхнє повернення дозволить швидше закривати прогалини на фронті, підвищить стійкість оборони та полегшить організацію ротацій, що є критично важливим для довготривалого утримання передових позицій.

Як вже писали "Коментарі", Україні слід реально оцінювати ситуацію та готуватися до тривалого протистояння з Росією, адже строки завершення війни залишаються невизначеними. Для збереження обороноздатності держави необхідні системна мобілізація та налагоджена ротація підрозділів на передовій.



