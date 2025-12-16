Терміни завершення невідомі: українців ошелешили новим прогнозом щодо війни

Україні слід реально оцінювати ситуацію та готуватися до тривалого протистояння з Росією, адже строки завершення війни залишаються невизначеними. Для збереження обороноздатності держави необхідні системна мобілізація та налагоджена ротація підрозділів на передовій. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив капітан Збройних сил України, командир роти протитанкових ракетних комплексів 159-ї окремої механізованої бригади В’ячеслав Курбанов із позивним "Спіноза".

Фото: з відкритих джерел

Військовий звернув увагу на те, що проблеми з мобілізацією виникають через відсутність чіткої державної стратегії. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення суспільству неодноразово транслювали тезу про швидке завершення війни, що сформувало хибні очікування. У результаті країна не була підготовлена до повної мобілізації ресурсів, необхідних для довготривалих бойових дій.

Курбанов наголосив, що Україна не може самостійно визначати момент закінчення війни. Навіть за умови завдання противнику нищівної поразки слід зважати на масштаби та ресурси Росії. Він підкреслив, що ворог відкрито декларує свої наміри не зупинятися та розглядає всю територію України як ціль агресії, а не лише окремі регіони. Тому, на переконання офіцера, суспільству необхідно дивитися правді в очі й готуватися до багаторічної боротьби, яка може тривати ще п’ять або навіть десять років.

