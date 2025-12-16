Сроки завершения неизвестны: украинцев ошарашили новым прогнозом по войне

Украине следует реально оценивать ситуацию и готовиться к длительному противостоянию с Россией, ведь сроки завершения войны остаются неопределенными. Для сохранения обороноспособности государства необходима системная мобилизация и отлаженная ротация подразделений на передовой. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил капитан Вооруженных сил Украины, командир роты противотанковых ракетных комплексов 159-й отдельной механизированной бригады Вячеслав Курбанов с позывным "Спиноза".

Фото: из открытых источников

Военный обратил внимание на то, что проблемы с мобилизацией возникают из-за отсутствия четкой государственной стратегии. По его словам, с начала полномасштабного вторжения обществу неоднократно транслировали тезис о скором завершении войны, что сформировало ложные ожидания. В результате страна не была готова к полной мобилизации ресурсов, необходимых для длительных боевых действий.

Курбанов подчеркнул, что Украина не может самостоятельно определять момент окончания войны. Даже при условии нанесения противнику сокрушительного поражения следует учитывать масштабы и ресурсы России. Он подчеркнул, что враг открыто декларирует свои намерения не останавливаться и рассматривает всю территорию Украины как цель агрессии, а не только отдельные регионы. Поэтому, по убеждению офицера, обществу необходимо смотреть в глаза и готовиться к многолетней борьбе, которая может длиться еще пять или даже десять лет.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз продолжает активные усилия по усилению давления на Россию с целью достижения для Украины справедливого и продолжительного мира. В рамках этого ЕС готовит новый пакет санкций против Москвы, который должен вынудить российскую сторону садиться за переговорный стол и искать реальные пути завершения войны.