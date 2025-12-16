Украинцы сами виноваты в проблемах на войне: в Раде откровенно шокировали заявлением

Нехватка личного состава остается одной из наиболее критических проблем на фронте. Во многих подразделениях не только сложно удерживать оборону, но и организовать надлежащую ротацию и отпуска для постоянно находящихся на передовой бойцов. Это создает дополнительную нагрузку на военных и негативно влияет на их физическую и психологическую устойчивость.

Фото: из открытых источников

Проблема касается не только общего количества военнослужащих, но, прежде всего, их присутствия именно на линии фронта. Поэтому одни и те же подразделения долгое время выполняют боевые задачи без замены, что уменьшает эффективность обороны и затрудняет быстрое реагирование на потери или ранения. Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады и полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что ключевой задачей является не просто мобилизация новых бойцов, а оптимальное использование уже имеющегося ресурса.

Костенко отметил, что работа с военными, самовольно покинувшими части после учебы или имеющими боевой опыт, может дать быстрый эффект. Возвращение этих людей в активную службу позволит уменьшить нагрузку на мобилизационные процессы и обеспечить стабильность ротаций на фронте.

"У нас есть сотни тысяч подготовленных военных, и многие из них уже участвовали в боевых действиях. С ними нужно работать на возвращение", — подчеркнул депутат.

По его словам, такой подход эффективнее набора людей с нуля, поскольку государство уже инвестировало ресурсы в подготовку этих военных. Их возвращение позволит быстрее закрывать пробелы на фронте, повысит устойчивость обороны и облегчит организацию ротаций, что критически важно для долговременного удержания передовых позиций.

Как уже писали "Комментарии", Украине нужно реально оценивать ситуацию и готовиться к длительному противостоянию с Россией, ведь сроки завершения войны остаются неопределенными. Для сохранения обороноспособности государства необходима системная мобилизация и отлаженная ротация подразделений на передовой.