Російська пропаганда у Фейсбук поширює відео, що нібито українці провели акцію на підтримку Росії, вигукуючи "Путін — наш найкращий друг!". Такі відео поширюють у Facebook, передають у Центрі стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що, звісно – це фейк.

«Українці провели акцію на підтримку Росії, вигукуючи «путін — наш найкращий друг!»: що відомо

Насправді: це змонтовані старі кадри. Перше відео зняте ще 4 жовтня 2014 року в Києві під час Маршу миру — акції за єдність і припинення війни. На оригіналі люди скандують "Україна! Україна!", а не проросійські гасла.

Фактчекери Mythdetector встановили, що аудіо у "новій" версії підроблене — звук змонтовано, щоб створити враження підтримки путіна.

Друге відео — також з 2014 року, зняте в Одесі, де учасники закликали до незалежності України.

Обидва фейки поширює користувач TikTok, який систематично додає фальшиві озвучки до старих відео про Україну.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 20 жовтня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, повідомили у МЗС Росії. Сторони обговорили можливі конкретні кроки на користь реалізації розуміння, досягнутих під час переговорів Путіна і Трампа.

Лавров під час спілкування з журналістами заявив, що обговорив із Рубіо поточну ситуацію і як можна підготувати варіант чергової зустрічі Путіна та Трампа.

"Негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне – більша частина України залишається під владою нацистів", – заявив Лавров.

За його словами, зараз завершити війну – це означає забути про причини так званої "СВО".

"З Вашингтона звучать заяви, що треба "негайно зупинитися" у конфлікті в Україні, але це означало б забути причини конфлікту. Заклики про перемир'я прямо зараз, без усунення причин українського конфлікту, суперечать тому, про що домовилися Путін і Трамп на Алясці", — заявив Лавров.