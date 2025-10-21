Российская пропаганда в Фейсбуке распространяет видео, якобы украинцы провели акцию в поддержку России, восклицая "Путин — наш лучший друг!". Такие видео распространяют в Facebook, передают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что, конечно, это фейк.

«Украинцы провели акцию в поддержку России, выкрикивая «путин – наш лучший друг!»: что известно

На самом деле это смонтированные старые кадры. Первое видео снято еще 4 октября 2014 года в Киеве во время Марша мира — акции за единство и прекращение войны. На оригинале люди скандируют "Украина! Украина!", а не пророссийские лозунги.

Фактчекеры Mythdetector установили, что аудио в "новой" версии поддельное – звук смонтирован, чтобы создать впечатление поддержки путина.

Второе видео также с 2014 года, снятое в Одессе, где участники призывали к независимости Украины.

Оба фейка распространяет пользователь TikTok, систематически добавляющий фальшивые озвучки к старым видео об Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в МИД России. Стороны обсудили возможные конкретные шаги в пользу реализации понимания, достигнутые в ходе переговоров Путина и Трампа.

Лавров в ходе общения с журналистами заявил, что обсудил с Рубио текущую ситуацию и как можно подготовить вариант очередной встречи Путина и Трампа.

"Немедленное прекращение огня в Украине означало бы только одно – большая часть Украины остается во власти нацистов", – заявил Лавров.

По его словам, сейчас завершить войну – значит забыть о причинах так называемой "СВО".

"Из Вашингтона звучат заявления, что надо "немедленно остановиться" в конфликте в Украине, но это означало бы забыть причины конфликта. Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения причин украинского конфликта, противоречат тому, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске", — заявил Лавров.