Начальник Генерального штабу Бельгії Фредерік Вансіна вважає, що європейські країни мають лише кілька років, аби підготуватися до ймовірної масштабної агресії з боку Російської Федерації. За його прогнозами, активна фаза бойових дій в Україні має завершитися до кінця цього десятиліття, що стане критичною точкою для безпеки всього континенту.

Бельгійський воєначальник наголосив, що після закінчення поточної війни Кремль матиме у своєму розпорядженні величезне військо, яке вже здобуло реальний бойовий досвід.

"2030 год станет трудным периодом для Европы. К тому времени, будем надеяться, война в Украине уже закончится. Россия останется с этой армией в 650–700 тысяч закалённых бойцов. Поэтому к 2030 году мы должны быть в состоянии сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы", — заявив Вансіна.

Він підкреслив, що західні країни не мають права марнувати час, який наразі виборюють Сили оборони України надвисокою ціною. Саме спроможність Європи захистити себе самостійно, без прямої опори на ресурси США, має стати головним фактором стримування російського диктатора.

"У нас ещё есть несколько лет. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают нам это время. Именно поэтому мы так сильно их поддерживаем", — додав начальник Генштабу.

Таким чином, військова допомога Києву розглядається не лише як підтримка демократії, а й як стратегічна інвестиція у виграний час для модернізації європейських армій перед обличчям нової загрози.

