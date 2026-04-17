Начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансин считает, что европейские страны имеют всего несколько лет, чтобы подготовиться к вероятной масштабной агрессии со стороны Российской Федерации. По его прогнозам, активная фаза боевых действий в Украине должна завершиться к концу этого десятилетия, что станет критической точкой безопасности всего континента.

Бельгийский военачальник подчеркнул, что после окончания текущей войны Кремль будет располагать огромным войском, которое уже получило реальный боевой опыт.

"2030 год станет трудным периодом для Европы. К тому времени, будем надеяться, война в Украине уже закончится. Россия останется с этой армией в 650–700 тысяч закалённых бойцов. Поэтому к 2030 году мы должны быть в состоянии сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы", — заявил Вансина.

Он подчеркнул, что западные страны не имеют права тратить время, которое сейчас борются за Силы обороны Украины сверхвысокой ценой. Именно способность Европы защитить себя самостоятельно без прямой опоры на ресурсы США должна стать главным фактором сдерживания российского диктатора.

"У нас еще есть несколько лет. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают нам это время. Именно поэтому мы так сильно их поддерживаем", — добавил начальник Генштаба.

Таким образом, военная помощь Киеву рассматривается не только как поддержка демократии, но и стратегическая инвестиция в выигранное время для модернизации европейских армий перед лицом новой угрозы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Андрей Сибига сообщил, что Украина готова к прекращению огня.