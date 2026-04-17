«Ми маємо карти»: Андрій Сибіга повідомив, що Україна готова до припинення вогню

Недилько Ксения
За останній рік українська держава суттєво наростила свою міць. Наші оборонні, економічні та міжнародні позиції стали набагато міцнішими, а сама країна перетворилася на глобального лідера у галузі розробки та застосування безпілотних систем.
Андрій Сибіга
Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час свого виступу в межах Анталійського дипломатичного форуму для проєкту ADF Talks.
Керівник відомства підкреслив, що про дієвість українських операцій найкраще свідчить ситуація у морських гаванях країни-агресора: Росія повинна на собі відчути наслідки розпочатої війни.
Глава української дипломатії висунув ініціативу щодо обмежень для ворожих бійців:
Також Андрій Сибіга висловив сподівання на прогрес у євроінтеграції:
Окрему увагу міністр приділив результатам нещодавнього волевиявлення в Угорщині. На його думку, поразка проросійських наративів відкриває для Києва нові двері.
На тлі цих подій українська сторона вже надіслала Будапешту сигнал про готовність до проведення переговорів на найвищому рівні.
Торкнувся дипломат і взаємодії з Вашингтоном. Він зауважив, що найважчий період у контактах із командою США вже позаду, і сторонам вдалося вибудувати конструктивний та взаємоповажний діалог.
Зараз переговорні команди перебувають у постійному контакті, і невдовзі в Україні очікують на візит американських представників для узгодження подальших спільних дій.
Глава МЗС наголосив, що для досягнення миру необхідно продовжувати тиск на агресора:
Крім того, Сибіга закликав світову спільноту заблокувати приховану мобілізацію, яку Кремль проводить на інших континентах через брак власного людського ресурсу:
Міністр також зазначив, що український ОПК має величезний потенціал, який стримується лише фінансуванням:
Сьогоднішня стратегія Сил оборони України на передовій базується на трьох головних китах: утриманні оборонних рубежів, захисті повітряного простору та асиметричній відповіді ворогу. У цьому контексті технологічний прогрес нівелює чисельну перевагу окупантів:
Варто зауважити, що Президент США Дональд Трамп висловив своє обурення з приводу масованого обстрілу української столиці, здійсненого військами агресора. Оцінюючи дії Кремля у розмові з журналістами, американський лідер дав їм коротку та емоційну характеристику.