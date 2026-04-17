«Ми маємо карти»: Андрій Сибіга повідомив, що Україна готова до припинення вогню

За останній рік українська держава суттєво наростила свою міць. Наші оборонні, економічні та міжнародні позиції стали набагато міцнішими, а сама країна перетворилася на глобального лідера у галузі розробки та застосування безпілотних систем.

Андрій Сибіга

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час свого виступу в межах Анталійського дипломатичного форуму для проєкту ADF Talks.

Керівник відомства підкреслив, що про дієвість українських операцій найкраще свідчить ситуація у морських гаванях країни-агресора: Росія повинна на собі відчути наслідки розпочатої війни.

Глава української дипломатії висунув ініціативу щодо обмежень для ворожих бійців:

"Ми маємо запровадити заборону на в’їзд до Європи та трансатлантичного простору для російських комбатантів, які брали участь в агресії проти України".

Також Андрій Сибіга висловив сподівання на прогрес у євроінтеграції:

"Сподіваємось, що головування Ірландії в ЄС буде історичним з точки зору розширення — не лише для України, але і для Молдови та Західних Балкан".

Окрему увагу міністр приділив результатам нещодавнього волевиявлення в Угорщині. На його думку, поразка проросійських наративів відкриває для Києва нові двері.

"Після років провокацій з боку режиму Орбана ми отримали шанс пришвидшити наш європейський шлях, офіційно відкрити 6 кластерів, розблокувати кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів та посилити 20-й пакет санкцій проти РФ".

"Провал антиукраїнської риторики під час виборів в Угорщині став сигналом для подібних політичних сил в інших країнах, що така риторика не працює".

На тлі цих подій українська сторона вже надіслала Будапешту сигнал про готовність до проведення переговорів на найвищому рівні.

Торкнувся дипломат і взаємодії з Вашингтоном. Він зауважив, що найважчий період у контактах із командою США вже позаду, і сторонам вдалося вибудувати конструктивний та взаємоповажний діалог.

"Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позиційодне одного. Україна справді має карти. Ми вітаємо зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру", – міністр Андрій Сибіга.

Зараз переговорні команди перебувають у постійному контакті, і невдовзі в Україні очікують на візит американських представників для узгодження подальших спільних дій.

Глава МЗС наголосив, що для досягнення миру необхідно продовжувати тиск на агресора:

"Маємо збільшувати тиск на РФ і послаблювати Росію — це єдиний шлях пришвидшити мирні зусилля. Ми готові до припинення вогню. Путін має усвідомити що ніколи не досягне цілей на полі бою".

Крім того, Сибіга закликав світову спільноту заблокувати приховану мобілізацію, яку Кремль проводить на інших континентах через брак власного людського ресурсу:

"Росія втрачаючи велику кількість солдат розпочала незаконні кампанії з рекрутингу іноземців, насамперед в Африці та Азії. Понад триста полонених іноземців які воювали за РФ зараз в українському полоні".

Міністр також зазначив, що український ОПК має величезний потенціал, який стримується лише фінансуванням:

"Ми здатні подвоїти оборонне виробництво за умови залучення достатніх додаткових інвестицій. Це стосується як нашої стійкості та опору, так і посилення наших переговорних позицій".

Сьогоднішня стратегія Сил оборони України на передовій базується на трьох головних китах: утриманні оборонних рубежів, захисті повітряного простору та асиметричній відповіді ворогу. У цьому контексті технологічний прогрес нівелює чисельну перевагу окупантів:

"Чисельна перевага в живій силі перестає бути вирішальною завдяки використанню нами безпілотних технологій".

Варто зауважити, що Президент США Дональд Трамп висловив своє обурення з приводу масованого обстрілу української столиці, здійсненого військами агресора. Оцінюючи дії Кремля у розмові з журналістами, американський лідер дав їм коротку та емоційну характеристику.