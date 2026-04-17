«У нас есть карты»: Андрей Сибига сообщил, что Украина готова к прекращению огня

За последний год украинское государство существенно нарастило свою мощь. Наши оборонные, экономические и международные позиции стали намного крепче, а сама страна превратилась в глобального лидера в области разработки и применения беспилотных систем.

Андрей Сибига

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего выступления в рамках Анталийского дипломатического форума для проекта ADF Talks.

Руководитель ведомства подчеркнул, что о действенности украинских операций лучше всего свидетельствует ситуация в морских гаванях страны-агрессора: Россия должна почувствовать последствия начавшейся войны.

Глава украинской дипломатии выдвинул инициативу по ограничению для вражеских бойцов:

"Мы должны ввести запрет на въезд в Европу и трансатлантическое пространство для российских комбатантов, участвовавших в агрессии против Украины".

Также Андрей Сибига выразил надежду на прогресс в евроинтеграции:

"Надеемся, что председательство Ирландии в ЕС будет историческим с точки зрения расширения — не только для Украины, но и для Молдовы и Западных Балкан".

Отдельное внимание министр уделил результатам недавнего волеизъявления в Венгрии. По его мнению, поражение пророссийских нарративов открывает для Киева новую дверь.

"После лет провокаций со стороны режима Орбана мы получили шанс ускорить наш европейский путь, официально открыть 6 кластеров, разблокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов и усилить 20 пакет санкций против РФ".

"Провал антиукраинской риторики на выборах в Венгрии стал сигналом для подобных политических сил в других странах, что такая риторика не работает".

На фоне этих событий украинская сторона уже послала Будапешту сигнал о готовности к проведению переговоров на самом высоком уровне.

Затронул дипломат и взаимодействие с Вашингтоном. Он отметил, что тяжелый период в контактах с командой США уже позади, и сторонам удалось выстроить конструктивный и взаимоуважительный диалог.

"Самый сложный период нашего двустороннего дипломатического трека из США уже позади. Нам удалось уладить этот трек правильно и прагматично с уважением к позициям друг друга. У Украины действительно есть карты. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира", – министр Андрей Сибига.

Сейчас переговорные команды находятся в постоянном контакте, и вскоре в Украину ожидают визит американских представителей для согласования дальнейших совместных действий.

Глава МИД подчеркнул, что для достижения мира необходимо продолжать давление на агрессора:

"Должны увеличивать давление на РФ и ослаблять Россию – это единственный путь ускорить мирные усилия. Мы готовы к прекращению огня. Путин должен осознать, что никогда не достигнет целей на поле боя".

Кроме того, Сибига призвал мировое сообщество заблокировать скрытую мобилизацию, которую Кремль проводит на других континентах за неимением собственного человеческого ресурса:

"Россия теряя большое количество солдат начала незаконные кампании по рекрутингу иностранцев, прежде всего в Африке и Азии. Более трехсот пленных иностранцев воевали за РФ сейчас в украинском плену".

Министр также отметил, что украинский ОПК имеет огромный потенциал, сдерживаемый только финансированием:

"Мы способны удвоить оборонное производство при условии привлечения достаточных дополнительных инвестиций. Это касается как нашей устойчивости и сопротивления, так и укрепления наших переговорных позиций".

Сегодняшняя стратегия Сил обороны Украины на передовой базируется на трех главных китах: содержании оборонительных рубежей, защите воздушного пространства и асимметричном ответе врагу. В этом контексте технологический прогресс нивелирует численное превосходство окупантов:

"Многочисленное преимущество в живой силе перестает быть решающим благодаря использованию нами беспилотных технологий".

Следует заметить, что Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение по поводу массированного обстрела украинской столицы, совершенного войсками агрессора. Оценивая действия Кремля в разговоре с журналистами, американский лидер дал им краткую и эмоциональную характеристику.