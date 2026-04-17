«У нас есть карты»: Андрей Сибига сообщил, что Украина готова к прекращению огня

Недилько Ксения
За последний год украинское государство существенно нарастило свою мощь. Наши оборонные, экономические и международные позиции стали намного крепче, а сама страна превратилась в глобального лидера в области разработки и применения беспилотных систем.
Андрей Сибига
Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего выступления в рамках Анталийского дипломатического форума для проекта ADF Talks.
Руководитель ведомства подчеркнул, что о действенности украинских операций лучше всего свидетельствует ситуация в морских гаванях страны-агрессора: Россия должна почувствовать последствия начавшейся войны.
Глава украинской дипломатии выдвинул инициативу по ограничению для вражеских бойцов:
Также Андрей Сибига выразил надежду на прогресс в евроинтеграции:
Отдельное внимание министр уделил результатам недавнего волеизъявления в Венгрии. По его мнению, поражение пророссийских нарративов открывает для Киева новую дверь.
На фоне этих событий украинская сторона уже послала Будапешту сигнал о готовности к проведению переговоров на самом высоком уровне.
Затронул дипломат и взаимодействие с Вашингтоном. Он отметил, что тяжелый период в контактах с командой США уже позади, и сторонам удалось выстроить конструктивный и взаимоуважительный диалог.
Сейчас переговорные команды находятся в постоянном контакте, и вскоре в Украину ожидают визит американских представителей для согласования дальнейших совместных действий.
Глава МИД подчеркнул, что для достижения мира необходимо продолжать давление на агрессора:
Кроме того, Сибига призвал мировое сообщество заблокировать скрытую мобилизацию, которую Кремль проводит на других континентах за неимением собственного человеческого ресурса:
Министр также отметил, что украинский ОПК имеет огромный потенциал, сдерживаемый только финансированием:
Сегодняшняя стратегия Сил обороны Украины на передовой базируется на трех главных китах: содержании оборонительных рубежей, защите воздушного пространства и асимметричном ответе врагу. В этом контексте технологический прогресс нивелирует численное превосходство окупантов:
Следует заметить, что Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение по поводу массированного обстрела украинской столицы, совершенного войсками агрессора. Оценивая действия Кремля в разговоре с журналистами, американский лидер дал им краткую и эмоциональную характеристику.