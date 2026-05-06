Українці будуть без води місяцями: розкрито нову небезпеку через удари РФ

Українські міста можуть опинитися перед тривалими перебоями водопостачання у разі нових атак Росії на критичні об’єкти інфраструктури. Відновлення пошкоджених водогонів та насосних станцій може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців, попередив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

За словами експерта, подібні ситуації вже мали місце раніше. Наприклад, після обстрілів енергетичних об’єктів у Києві частина міста залишалася без води. Причиною цього були не лише перебої з електропостачанням, а й недостатнє оснащення резервними системами каналізаційно-насосних станцій.

Попенко пояснив, що у разі серйозного руйнування водної інфраструктури відновлювальні роботи можуть тривати від одного-двох тижнів до кількох місяців. Тривалість робіт безпосередньо залежить від масштабу пошкоджень, наявності запасних частин та швидкості заміни обладнання.

Найбільш уразливими регіонами, за оцінкою експерта, залишаються прифронтові області, зокрема Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська. Саме там підвищений ризик перебоїв у водопостачанні через часті обстріли й фізичну зношеність систем.

Попенко також підкреслив, що проблеми водопостачання в Україні не обмежуються лише наслідками воєнних дій. Багато водоканалів потребують капітального ремонту та модернізації, тому система залишається вразливою навіть без безпосередніх ударів. На його думку, це означає, що українські міста мають готуватися до можливих перебоїв і планувати резервні джерела води для населення.

