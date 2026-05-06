Украинцы будут без воды месяцами: раскрыта новая опасность из-за ударов РФ

Украинские города могут оказаться перед продолжительными перебоями водоснабжения в случае новых атак России на критические объекты инфраструктуры. Восстановление поврежденных водопроводов и насосных станций может занять с нескольких недель до нескольких месяцев, предупредил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

По словам эксперта, подобные ситуации уже имели место раньше. К примеру, после обстрелов энергетических объектов в Киеве часть города оставалась без воды. Причиной тому были не только перебои с электроснабжением, но и недостаточное оснащение резервными системами канализационно-насосных станций.

Попенко объяснил, что в случае серьезного разрушения водной инфраструктуры восстановительные работы могут продолжаться от одной-двух недель до нескольких месяцев. Продолжительность работ напрямую зависит от масштаба повреждений, наличия запасных частей и скорости замены оборудования.

Наиболее уязвимыми регионами, по оценке эксперта, остаются прифронтовые области, в частности, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская. Там повышен риск перебоев в водоснабжении из-за частых обстрелов и физического износа систем.

Попенко также подчеркнул, что проблемы водоснабжения в Украине не ограничиваются только последствиями военных действий. Многие водоканалы нуждаются в капитальном ремонте и модернизации, поэтому система остается уязвимой даже без непосредственных ударов. По его мнению, это означает, что украинские города готовятся к возможным перебоям и планировать резервные источники воды для населения.

