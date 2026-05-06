"Нас ніщо не зупинить": озвучено гучний сценарій порушення Росією перемир’я на 9 травня

Сьогодні Росія фактично зірвала режим тиші, який раніше оголошував президент України Володимир Зеленський із 6 травня. На цьому тлі Україна "вільна у своїх діях напередодні 9 травня", вважає військовий оглядач Денис Попович.

У розмові в етері Radio NV Попович зазначив, що потенційні дії проти Москви в день проведення військового параду могли б мати не лише військовий, а й значний політичний ефект. На його думку, символічний удар по російській столиці продемонстрував би вразливість РФ і нездатність забезпечити безпеку навіть у найважливіші для її керівництва дати.

Він припустив, що можливим сценарієм міг би стати комбінований вплив із використанням безпілотників та ракет, зокрема типу "Фламінго". Також, на його переконання, доцільними можуть бути удари по регіонах Росії, де розташовані підприємства, що працюють на її військово-промисловий комплекс.

Попович підкреслив, що зрив параду на 9 травня мав би серйозний іміджевий удар по російському керівництву. "Якщо парад буде зірвано, це означатиме, що Путін не здатен захистити навіть Москву. І тоді виникне логічне питання — що він узагалі може захистити", — зазначив оглядач, додавши, що поява будь-яких наслідків безпосередньо на Красній площі викликала б серйозні внутрішні запитання в російському суспільстві.

Експерт також нагадав, що святкування 9 травня є ключовим елементом державної ідеології сучасної Росії. За його словами, кремлівська влада використовує цей день як символічну "скріпу", намагаючись закріпити наратив про вирішальну роль РФ у перемозі у Другій світовій війні.

Попович наголосив, що для Кремля проведення параду є принциповим питанням — незалежно від умов, із технікою чи без неї. Сам факт його проведення має демонструвати силу держави. Водночас будь-які збої чи зриви цього заходу, на його думку, стали б серйозним ударом по іміджу російського лідера та поставили б під сумнів його здатність контролювати ситуацію навіть у столиці.

