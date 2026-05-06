"Нас ничто не остановит": озвучен громкий сценарий нарушения Россией перемирия на 9 мая

Сегодня Россия фактически сорвала режим тишины, ранее объявляемый президентом Украины Владимиром Зеленским с 6 мая. На этом фоне Украина "свободна в своих действиях накануне 9 мая", считает военный обозреватель Денис Попович.

В разговоре в эфире Radio NV Попович отметил, что потенциальные действия против Москвы в день проведения военного парада могли бы иметь не только военный, но и значительный политический эффект. По его мнению, символический удар по российской столице продемонстрировал бы уязвимость РФ и неспособность обеспечить безопасность даже в самые важные для ее руководства даты.

Он предположил, что возможным сценарием могло бы стать комбинированное влияние с использованием беспилотников и ракет, в частности типа Фламинго. Также, по его убеждению, целесообразными могут быть удары по регионам России, где находятся предприятия, работающие на ее военно-промышленном комплексе.

Попович подчеркнул, что срыв парада на 9 мая имел бы серьезный имиджевый удар по российскому руководству. "Если парад будет сорван, это означает, что Путин не способен защитить даже Москву. И тогда возникнет логический вопрос — что он вообще может защитить", — отметил обозреватель, добавив, что появление каких-либо последствий непосредственно на Красной площади вызвало бы серьезные внутренние вопросы в российском обществе.

Эксперт также напомнил, что 9 мая является ключевым элементом государственной идеологии современной России. По его словам, кремлевские власти используют этот день как символическую "скрепу", пытаясь закрепить нарратив о решающей роли РФ в победе во Второй мировой войне.

Попович подчеркнул, что для Кремля проведение парада является принципиальным вопросом — независимо от условий с техникой или без нее. Сам факт его проведения должен демонстрировать силу государства. В то же время, любые сбои или срывы этого мероприятия, по его мнению, стали бы серьезным ударом по имиджу российского лидера и поставили под сомнение его способность контролировать ситуацию даже в столице.

