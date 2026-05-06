Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія жорстко атакуквала склад VARUS у Дніпрі: є загиблі і потерпілі
Росія жорстко атакуквала склад VARUS у Дніпрі: є загиблі і потерпілі

У компанії повідомили, що через значні пошкодження складу після обстрілу в магазинах VARUS можливі затримки постачання та скорочення асортименту

6 травня 2026, 10:40
Клименко Елена

Російські війська напередодні завдали удару по розподільчому центру мережі супермаркетів VARUS у Дніпрі. Внаслідок атаки по складських приміщеннях компанії загинули співробітники, які забезпечували логістику та доставку товарів.

Фото: з відкритих джерел

У VARUS повідомили, що серед загиблих — працівники, які щоденно займалися постачанням продуктів до магазинів. У компанії наголосили, що йдеться про людей, які виконували свою роботу, забезпечуючи мешканців необхідними товарами.

"Ворожий удар 05.05.2026 забрав життя людей, які щодня дбали про доставку продуктів у оселі. Це непоправна втрата. Ми схиляємо голови у скорботі разом із рідними загиблих", — зазначили у VARUS/ 

Точну кількість загиблих компанія наразі не розголошує. Водночас співвласник мережі Руслан Шостак повідомив, що внаслідок атаки також є постраждалі, частина з яких перебуває у тяжкому стані в лікарнях. Він підкреслив, що ця ніч стала однією з найтрагічніших для команди компанії.

"Ця ніч стала найважчою для співробітників, для всіх нас… Найстрашніше – загинули люди, частина у важкому стані перебуває в лікарні", — зазначив Шостак, додавши, що детальну інформацію буде оприлюднено пізніше/ 

Окрім людських втрат, удар спричинив значні руйнування інфраструктури розподільчого центру. У компанії попередили, що через пошкодження можливі перебої з постачанням товарів та тимчасове обмеження асортименту в магазинах мережі VARUS.

Попри наслідки атаки, у компанії запевняють, що вже працюють над відновленням логістичних процесів і стабілізацією постачання продукції до торгових точок.

"Коментарі" вже писали, що Росія заявляє про формальну готовність до переговорного процесу з Україною, однак наголошує, що нині міжнародна увага Сполучених Штатів зосереджена на ситуації на Близькому Сході. Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи поточний стан дипломатичних контактів.



