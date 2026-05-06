Россия жестко атаковала состав VARUS в Днепре: есть погибшие и пострадавшие

Российские войска накануне нанесли удар по распределительному центру сети супермаркетов VARUS в Днепре. В результате атаки по складским помещениям компании погибли сотрудники, которые обеспечивали логистику и доставку товаров.

В VARUS сообщили, что среди погибших — работники, ежедневно занимавшиеся поставкой продуктов в магазины. В компании подчеркнули, что речь идет о людях, выполнявших свою работу, снабжая жителей необходимыми товарами.

"Вражеский удар 05.05.2026 унес жизни людей, которые ежедневно заботились о доставке продуктов в дома. Это невосполнимая потеря. Мы склоняем головы в скорби вместе с родными погибших", — отметили в VARUS/

Точное количество погибших компания пока не разглашает. В то же время совладелец сети Руслан Шостак сообщил, что в результате атаки также пострадали, часть из которых находится в тяжелом состоянии в больницах. Он подчеркнул, что эта ночь стала одной из самых трагических для команды компании.

"Эта ночь стала самой тяжелой для сотрудников, для всех нас... Самое страшное — погибли люди, часть в тяжелом состоянии находится в больнице", — отметил Шостак, добавив, что подробная информация будет обнародована позже/

Кроме человеческих потерь, удар нанес значительные разрушения инфраструктуры распределительного центра. В компании предупредили, что из-за повреждений возможны перебои со снабжением товаров и временное ограничение ассортимента в магазинах сети VARUS .

Несмотря на последствия атаки, в компании уверяют, что уже работают над восстановлением логистических процессов и стабилизацией поставок продукции в торговые точки.

