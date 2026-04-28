Україна зводить "стіну стримування": яку ділянку терміново укріплюють
Україна зводить “стіну стримування”: яку ділянку терміново укріплюють

Від Київського моря до Сум: багаторівнева оборона має зірвати новий удар Росії

28 квітня 2026, 13:18
Кравцев Сергей

Україна розгорнула масштабне будівництво оборонної лінії вздовж північного кордону – від Київське водосховища до міста Суми. Головна мета – максимально ускладнити або повністю зірвати будь-яку нову спробу наступу з боку Росія. Про це повідомив начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко. 

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, особливо швидко вдалося посилити оборону Сумського напрямку. Місто вже має повноцінну ешелоновану систему захисту – кілька ліній укріплень, розташованих одна за одною.

“Оборона не лише збудована, її видно навіть із космосу – процес триває в режимі реального часу”, — наголосив генерал. 

За його оцінкою, масштаби робіт виходять далеко за межі локальних укріплень: йдеться про суцільну інженерну лінію, яка охоплює значну ділянку кордону.

До проєкту залучено значні ресурси та сили. Інженерні підрозділи працюють у прискореному режимі, щоб завершити ключові елементи оборони в найкоротші терміни. Основні завдання – не допустити раптового прориву, позбавити противника можливості створити так звану “буферну зону” та не дозволити відтиснути українські війська від державного кордону.

У військовому командуванні підкреслюють: нова лінія має стати не лише бар’єром, а й фактором стримування. Вона покликана змінити саму логіку можливих дій противника, зробивши будь-яку атаку з півночі надто дорогою і ризикованою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російське військове керівництво намагається згладити скандал навколо кампанії з набору студентів до армії на тлі зростаючих втрат на фронті. Як зазначає Інститут вивчення війни, Міноборони РФ змушене публічно реагувати на звинувачення у тиску на вищі навчальні заклади.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=07NDJVdb-UA
