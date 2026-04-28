Україна зводить “стіну стримування”: яку ділянку терміново укріплюють

Україна розгорнула масштабне будівництво оборонної лінії вздовж північного кордону – від Київське водосховища до міста Суми. Головна мета – максимально ускладнити або повністю зірвати будь-яку нову спробу наступу з боку Росія. Про це повідомив начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко.

За його словами, особливо швидко вдалося посилити оборону Сумського напрямку. Місто вже має повноцінну ешелоновану систему захисту – кілька ліній укріплень, розташованих одна за одною.

“Оборона не лише збудована, її видно навіть із космосу – процес триває в режимі реального часу”, — наголосив генерал.

За його оцінкою, масштаби робіт виходять далеко за межі локальних укріплень: йдеться про суцільну інженерну лінію, яка охоплює значну ділянку кордону.

До проєкту залучено значні ресурси та сили. Інженерні підрозділи працюють у прискореному режимі, щоб завершити ключові елементи оборони в найкоротші терміни. Основні завдання – не допустити раптового прориву, позбавити противника можливості створити так звану “буферну зону” та не дозволити відтиснути українські війська від державного кордону.

У військовому командуванні підкреслюють: нова лінія має стати не лише бар’єром, а й фактором стримування. Вона покликана змінити саму логіку можливих дій противника, зробивши будь-яку атаку з півночі надто дорогою і ризикованою.

