Украина возводит "стену сдерживания": какой участок срочно укрепляют
Украина возводит "стену сдерживания": какой участок срочно укрепляют

От Киевского моря до Сум: многоуровневая оборона должна сорвать новый удар России

28 апреля 2026, 13:18
Кравцев Сергей

Украина развернула масштабное строительство оборонительной линии вдоль северной границы – от Киевского водохранилища до города Сумы. Главная цель – максимально усложнить или полностью сорвать любую попытку наступления со стороны Россия. Об этом сообщил начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко.

Украина возводит "стену сдерживания": какой участок срочно укрепляют

ВСУ. Фото: из открытых источников

По его словам, особенно быстро удалось усилить оборону Сумского направления. Город уже имеет полноценную эшелонированную систему защиты – несколько линий укреплений, расположенных одна за другой.

"Оборона не только построена, она видна даже из космоса — процесс продолжается в режиме реального времени", — подчеркнул генерал.

По его оценке, масштабы работ выходят далеко за пределы локальных укреплений: речь идет о сплошной инженерной линии, охватывающей значительный участок границы.

В проект привлечены значительные ресурсы и силы. Инженерные подразделения работают в ускоренном режиме, чтобы завершить ключевые элементы обороны в кратчайшие сроки. Основные задачи – не допустить внезапного прорыва, лишить противника возможности создать так называемую буферную зону и не позволить оттеснить украинские войска от государственной границы.

В военном командовании подчеркивают: новая линия должна стать не только барьером, но и сдерживающим фактором. Она призвана изменить саму логику возможных действий противника, сделав любую атаку с севера слишком дорогой и рискованной.

Читайте на портале "Комментарии" — российское военное руководство пытается сгладить скандал вокруг кампании по набору студентов в армию на фоне растущих потерь на фронте. Как отмечает Институт изучения войны, Минобороны РФ вынуждено публично реагировать на обвинения в давлении на высшие учебные заведения.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=07NDJVdb-UA
