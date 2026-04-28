Украина возводит "стену сдерживания": какой участок срочно укрепляют

Украина развернула масштабное строительство оборонительной линии вдоль северной границы – от Киевского водохранилища до города Сумы. Главная цель – максимально усложнить или полностью сорвать любую попытку наступления со стороны Россия. Об этом сообщил начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко.

По его словам, особенно быстро удалось усилить оборону Сумского направления. Город уже имеет полноценную эшелонированную систему защиты – несколько линий укреплений, расположенных одна за другой.

"Оборона не только построена, она видна даже из космоса — процесс продолжается в режиме реального времени", — подчеркнул генерал.

По его оценке, масштабы работ выходят далеко за пределы локальных укреплений: речь идет о сплошной инженерной линии, охватывающей значительный участок границы.

В проект привлечены значительные ресурсы и силы. Инженерные подразделения работают в ускоренном режиме, чтобы завершить ключевые элементы обороны в кратчайшие сроки. Основные задачи – не допустить внезапного прорыва, лишить противника возможности создать так называемую буферную зону и не позволить оттеснить украинские войска от государственной границы.

В военном командовании подчеркивают: новая линия должна стать не только барьером, но и сдерживающим фактором. Она призвана изменить саму логику возможных действий противника, сделав любую атаку с севера слишком дорогой и рискованной.

