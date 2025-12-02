Україна знову отримає нещадного ляпаса від європейців: розкрито важливі деталі

Європейський центральний банк відмовився надавати гарантії для виплати так званого "репараційного кредиту" Україні на суму 140 мільярдів євро, який планувалося забезпечити коштами із заморожених російських активів. Про це повідомляє The Financial Times.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, рішення ЄЦБ ґрунтується на висновку, що пропозиція Єврокомісії виходить за межі його мандату. Внутрішній аналіз банку показав, що ініціатива комісії фактично прирівнюється до прямого фінансування урядів, адже Центральний банк мав би покривати зобов’язання держав-членів.

Економісти називають таку практику "монетарним фінансуванням", яке заборонене договорами ЄС через ризики для економіки: воно може спричинити високий рівень інфляції та знизити довіру до регулятора.

У відповідь на позицію ЄЦБ Єврокомісія вже почала розробляти альтернативні механізми, які дозволили б надати Україні тимчасову ліквідність для підтримки кредиту в 140 мільярдів євро.

Нагадаємо, що значна частина російських активів була заморожена західними країнами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У жовтні 2025 року лідери ЄС обговорювали можливість використання цих коштів для формування репараційного кредиту, проте Бельгія, де зберігається велика частина заморожених грошей, висловилася проти.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер підкреслив, що такий крок може ускладнити досягнення потенційної мирної угоди. Українська сторона наполягає, щоб європейські союзники ухвалили політичне рішення про надання репараційного кредиту вже у грудні, базуючись на заморожених російських державних активах.

