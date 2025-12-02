logo_ukra

Україна знову отримає нещадного ляпаса від європейців: розкрито важливі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна знову отримає нещадного ляпаса від європейців: розкрито важливі деталі

Ініціатива Єврокомісії перевищує повноваження Європейського Центробанку

2 грудня 2025, 11:10
Автор:
Клименко Елена

Європейський центральний банк відмовився надавати гарантії для виплати так званого "репараційного кредиту" Україні на суму 140 мільярдів євро, який планувалося забезпечити коштами із заморожених російських активів. Про це повідомляє The Financial Times.

Україна знову отримає нещадного ляпаса від європейців: розкрито важливі деталі

Як зазначає видання, рішення ЄЦБ ґрунтується на висновку, що пропозиція Єврокомісії виходить за межі його мандату. Внутрішній аналіз банку показав, що ініціатива комісії фактично прирівнюється до прямого фінансування урядів, адже Центральний банк мав би покривати зобов’язання держав-членів.

Економісти називають таку практику "монетарним фінансуванням", яке заборонене договорами ЄС через ризики для економіки: воно може спричинити високий рівень інфляції та знизити довіру до регулятора.

У відповідь на позицію ЄЦБ Єврокомісія вже почала розробляти альтернативні механізми, які дозволили б надати Україні тимчасову ліквідність для підтримки кредиту в 140 мільярдів євро.

Нагадаємо, що значна частина російських активів була заморожена західними країнами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У жовтні 2025 року лідери ЄС обговорювали можливість використання цих коштів для формування репараційного кредиту, проте Бельгія, де зберігається велика частина заморожених грошей, висловилася проти.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер підкреслив, що такий крок може ускладнити досягнення потенційної мирної угоди. Українська сторона наполягає, щоб європейські союзники ухвалили політичне рішення про надання репараційного кредиту вже у грудні, базуючись на заморожених російських державних активах.

Як вже писали "Коментарі", найбільшою ракетною загрозою для України сьогодні залишаються С300 — ці боєприпаси летять із надвисокою швидкістю, тому небезпека їхнього застосування існує для будь-якого міста країни. Про це в ефірі "КИЇВ24" повідомив керівник навчального департаменту Академії "Дронаріум" Дмитро Следюк.



