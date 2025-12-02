logo_ukra

Від удару цією зброєю не врятується жодне місто України: озвучено тривожну перспективу
НОВИНИ

Від удару цією зброєю не врятується жодне місто України: озвучено тривожну перспективу

Ракети С-300 рухаються надзвичайно швидко, тому їх важко збити

2 грудня 2025, 10:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Найбільшою ракетною загрозою для України сьогодні залишаються С300 — ці боєприпаси летять із надвисокою швидкістю, тому небезпека їхнього застосування існує для будь-якого міста країни. Про це в ефірі "КИЇВ24" повідомив керівник навчального департаменту Академії "Дронаріум" Дмитро Следюк.

Від удару цією зброєю не врятується жодне місто України: озвучено тривожну перспективу

Фото: з відкритих джерел

За його словами, під удари С300 найчастіше потрапляють Київ і Дніпро, а також Харків, який ворог регулярно обстрілює саме цим типом ракет. Експерт пояснив, що Росія не прив’язується до конкретних об’єктів і змінює тактику залежно від мети — передусім щодо ураження енергетичної інфраструктури. Саме тому, наголошує він, загрозу запуску таких ракет слід очікувати будь-де в Україні.

Следюк підкреслив, що С300 вкрай складно збити: ракети рухаються практично вертикально згори та долають відстань до цілі за лічені секунди, що суттєво зменшує час на реагування сил ППО.

"Загалом вони дуже важко вражаються", — зазначив спеціаліст. 

Водночас частину цієї проблеми може розв’язати сучасна модифікація системи SAMP/T.

"Ці комплекси обладнані радаром, який "бачить" вертикально вгору. До нас уже надходять такі установки. Сподіваюся, вони дозволять ефективніше збивати С300", — додав він, відповідаючи на запитання щодо засобів перехоплення. 

Експерт також нагадав, що сучасна російська "маневрена балістика" значно ускладнила роботу української ППО. За словами заступника директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолія Храпчинського, перехоплювати такі цілі здатні лише окремі системи, що робить завдання ще більш складним.

Портал "Коментарі" вже писав, що злив стенограм розмов Ушакова з Віткоффом і Дмитрієвим, ймовірно, був організований самою російською стороною. Таку думку висловив керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства та політичний експерт Віталій Кулик, пояснивши мотиви Кремля.



Джерело: https://t.me/kyivtv/113511
