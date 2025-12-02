От удара этим оружием не спасется ни один город Украины: озвучена тревожная перспектива

Наибольшей ракетной угрозой для Украины сегодня остаются С - 300 — эти боеприпасы летят со сверхвысокой скоростью, поэтому их применение существует для любого города страны. Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил руководитель учебного департамента Академии "Дронариум" Дмитрий Следюк.

Фото: из открытых источников

По его словам, под удары С - 300 чаще всего попадают Киев и Днепр, а также Харьков, который враг регулярно обстреливает именно этот тип ракет. Эксперт пояснил, что Россия не привязывается к конкретным объектам и меняет тактику в зависимости от цели, прежде всего, по поводу поражения энергетической инфраструктуры. Именно поэтому, подчеркивает он, угрозу запуска таких ракет следует ожидать где угодно в Украине.

Следюк подчеркнул, что С - 300 крайне сложно сбить: ракеты двигаются практически вертикально сверху и преодолевают расстояние до цели в считанные секунды, что существенно уменьшает время на реагирование сил ПВО.

"В общем, они очень тяжело поражаются", — отметил специалист.

В то же время, часть этой проблемы может решить современная модификация системы SAMP/T.

"Эти комплексы оборудованы радаром, который "видит" вертикально вверх. К нам уже поступают следующие установки. Надеюсь, они позволят более эффективно сбивать С - 300", — добавил он, отвечая на вопрос о средствах перехвата.

Эксперт также напомнил, что современная российская "маневренная баллистика" значительно усложнила работу украинского ПВО. По словам заместителя директора компании по производству средств РЭБ Анатолия Храпчинского, перехватывать такие цели способны лишь отдельные системы, что делает задачу еще более сложной.

Портал "Комментарии" уже писал, что слив стенограмм разговоров Ушакова с Виткоффом и Дмитриевым, вероятно, был организован самой российской стороной. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований проблем гражданского общества и политический эксперт Виталий Кулик, объяснив мотив Кремля.