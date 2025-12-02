Украина снова получит беспощадную пощечину от европейцев: раскрыты важные детали

Европейский центральный банк отказался предоставлять гарантии для выплаты так называемого "репарационного кредита" Украине на сумму 140 миллиардов евро, который планировалось обеспечить денежными средствами из замороженных российских активов. Об этом сообщает The Financial Times.

Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, решение ЕЦБ основано на выводе, что предложение Еврокомиссии выходит за пределы его мандата. Внутренний анализ банка показал, что инициатива комиссии фактически приравнивается к прямому финансированию правительств, ведь Центральный банк должен покрывать обязательства государств-членов.

Экономисты называют такую практику "монетарным финансированием", которое запрещено договорами ЕС из-за рисков для экономики: оно может повлечь за собой высокий уровень инфляции и снизить доверие к регулятору.

В ответ на позицию ЕЦБ Еврокомиссия уже начала разрабатывать альтернативные механизмы, позволяющие предоставить Украине временную ликвидность для поддержки кредита в 140 миллиардов евро.

Напомним, что значительная часть российских активов была заморожена западными странами после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В октябре 2025 года лидеры ЕС обсуждали возможность использования этих средств для формирования репарационного кредита, однако Бельгия, где хранится большая часть замороженных денег, высказалась против.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что такой шаг может осложнить достижение потенциального мирного соглашения. Украинская сторона настаивает, чтобы европейские союзники приняли политическое решение о предоставлении репарационного кредита уже в декабре, основываясь на замороженных российских государственных активах.

