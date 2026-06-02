Україна знайшла відповідь на головний кошмар фронту: нова зброя може змінити хід війни

Україна створила власну зброю проти російських плануючих авіабомб, які з початку повномасштабної війни стали одним із найнебезпечніших засобів поразки на фронті. Як повідомляє британське видання The Telegraph, нова розробка отримала назву "Еквалайзер" і вже розглядається експертами як потенційний переломний фактор у протистоянні з російською авіацією.

КАБ. Фото: із відкритих джерел

Плануючі бомби тривалий час були серйозною проблемою для української армії. Оснащені порівняно дешевими системами наведення, старі радянські авіабомби перетворилися на високоточну зброю, здатну завдавати ударів по українських позиціях та містах без заходу російських літаків у зону дії української ППО.

Саме такі боєприпаси відіграли значну роль у руйнуванні житлових кварталів Харкова, Запоріжжя, Херсона та інших міст. Упродовж кількох років Україна фактично не мала ефективної відповіді на цю загрозу.

Ситуація змінилася після появи Еквалайзера. За інформацією видання, розробка стала одним із найважливіших досягнень українського оборонного комплексу за останні місяці. Більше того, проект розглядається як сигнал союзникам про те, що Київ має намір самостійно створювати озброєння, які не завжди готові надати Захід.

Експерт британського аналітичного центру Chatham House Кір Джайлз вважає, що Україна фактично розробила можливості, які Сполучені Штати не поспішали передавати їй із політичних причин. На його думку, поява таких систем може суттєво ускладнити становище російських військ на фронті.

Особливий інтерес викликає те, що "Еквалайзер" сумісний із літаками F-16 та Mirage, які вже перебувають на озброєнні України. Після завершення необхідних процедур сертифікації нова зброя може значно розширити радіус ураження цілей та дозволити завдавати ударів об'єктам далеко за межами лінії фронту.

На тлі затягування постачання західного озброєння Україна все активніше робить ставку на власний військово-промисловий потенціал. І якщо "Еквалайзер" підтвердить заявлені характеристики, це може стати однією з найпомітніших технологічних новацій війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЗСУ засипатимуть КАБами Росію: який орган створили в Україні.



