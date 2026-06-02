Украина нашла ответ на главный кошмар фронта: новое оружие может изменить ход войны

Украина создала собственное оружие против российских планирующих авиабомб, которые с начала полномасштабной войны стали одним из самых опасных средств поражения на фронте. Как сообщает британское издание The Telegraph, новая разработка получила название "Эквалайзер" и уже рассматривается экспертами как потенциальный переломный фактор в противостоянии с российской авиацией.

КАБ.

Планирующие бомбы долгое время оставались серьезной проблемой для украинской армии. Оснащенные сравнительно дешевыми системами наведения, старые советские авиабомбы превратились в высокоточное оружие, способное наносить удары по украинским позициям и городам без захода российских самолетов в зону действия украинской ПВО.

Именно такие боеприпасы сыграли значительную роль в разрушении жилых кварталов Харькова, Запорожья, Херсона и других городов. На протяжении нескольких лет Украина фактически не имела эффективного ответа на эту угрозу.

Ситуация изменилась после появления "Эквалайзера". По информации издания, разработка стала одним из самых важных достижений украинского оборонного комплекса за последние месяцы. Более того, проект рассматривается как сигнал союзникам о том, что Киев намерен самостоятельно создавать вооружения, которые не всегда готов предоставить Запад.

Эксперт британского аналитического центра Chatham House Кир Джайлз считает, что Украина фактически разработала возможности, которые Соединенные Штаты не спешили передавать ей по политическим причинам. По его мнению, появление таких систем может существенно осложнить положение российских войск на фронте.

Особый интерес вызывает то, что "Эквалайзер" совместим с самолетами F-16 и Mirage, которые уже находятся на вооружении Украины. После завершения необходимых процедур сертификации новое оружие может значительно расширить радиус поражения целей и позволить наносить удары по объектам далеко за пределами линии фронта.

На фоне затягивания поставок западного вооружения Украина все активнее делает ставку на собственный военно-промышленный потенциал. И если "Эквалайзер" подтвердит заявленные характеристики, это может стать одной из самых заметных технологических новаций войны.

