logo

BTC/USD

68966

ETH/USD

1973.59

USD/UAH

44.34

EUR/UAH

51.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина нашла ответ на главный кошмар фронта: новое оружие может изменить ход войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина нашла ответ на главный кошмар фронта: новое оружие может изменить ход войны

Разработка под названием «Эквалайзер» должна лишить Россию одного из самых разрушительных преимуществ - планирующих авиабомб, которые годами безнаказанно уничтожали украинские города

2 июня 2026, 15:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина создала собственное оружие против российских планирующих авиабомб, которые с начала полномасштабной войны стали одним из самых опасных средств поражения на фронте. Как сообщает британское издание The Telegraph, новая разработка получила название "Эквалайзер" и уже рассматривается экспертами как потенциальный переломный фактор в противостоянии с российской авиацией.

Украина нашла ответ на главный кошмар фронта: новое оружие может изменить ход войны

КАБ. Фото: из открытых источников

Планирующие бомбы долгое время оставались серьезной проблемой для украинской армии. Оснащенные сравнительно дешевыми системами наведения, старые советские авиабомбы превратились в высокоточное оружие, способное наносить удары по украинским позициям и городам без захода российских самолетов в зону действия украинской ПВО.

Именно такие боеприпасы сыграли значительную роль в разрушении жилых кварталов Харькова, Запорожья, Херсона и других городов. На протяжении нескольких лет Украина фактически не имела эффективного ответа на эту угрозу.

Ситуация изменилась после появления "Эквалайзера". По информации издания, разработка стала одним из самых важных достижений украинского оборонного комплекса за последние месяцы. Более того, проект рассматривается как сигнал союзникам о том, что Киев намерен самостоятельно создавать вооружения, которые не всегда готов предоставить Запад.

Эксперт британского аналитического центра Chatham House Кир Джайлз считает, что Украина фактически разработала возможности, которые Соединенные Штаты не спешили передавать ей по политическим причинам. По его мнению, появление таких систем может существенно осложнить положение российских войск на фронте.

Особый интерес вызывает то, что "Эквалайзер" совместим с самолетами F-16 и Mirage, которые уже находятся на вооружении Украины. После завершения необходимых процедур сертификации новое оружие может значительно расширить радиус поражения целей и позволить наносить удары по объектам далеко за пределами линии фронта.

На фоне затягивания поставок западного вооружения Украина все активнее делает ставку на собственный военно-промышленный потенциал. И если "Эквалайзер" подтвердит заявленные характеристики, это может стать одной из самых заметных технологических новаций войны.

Читайте также на портале "Комментарии" - ВСУ будут засыпать КАБами Россию: какой орган создали в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/06/02/russias-glide-bombs-flattened-cities-ukraine-equaliser/
Теги:

Новости

Все новости