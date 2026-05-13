Україна знайшла слабке місце Росії: що перетворилося на пастку для Кремля

Масштабні удари українських безпілотників по території Росії стають дедалі болючішими для Кремля через гострий дефіцит систем протиповітряної оборони. Про це у статті для аналітичного центру Atlantic Council пише оглядач Пітер Дікінсон.

За його словами, багатовікова перевага Росії – величезна територія та стратегічна глибина – тепер перетворюється на серйозну проблему. Якщо раніше загарбники, від Наполеона до Гітлера, ув'язали на безмежних просторах РФ, то в епоху далекобійних дронів розміри країни стали вразливими.

Дікінсон зазначає, що в перші роки повномасштабної війни Україна не мала достатньої кількості далекобійної зброї, тому російський тил залишався відносно безпечним. Проте, за останні місяці ситуація кардинально змінилася.

Київ фактично розгорнув кампанію стратегічних ударів по військових об'єктах та промисловій інфраструктурі РФ за допомогою безпілотників та ракет власного виробництва. Радіус поразки вже сягає двох тисяч кілометрів, а під загрозою опинилася центральна частина Росії, де проживає більшість населення та зосереджена основна промисловість країни.

Аналітик наголошує, що Москва усвідомлює небезпеку, проте ресурсів для повноцінного захисту критично не вистачає. З початку війни Росія перекинула значну частину систем ППО ближче до лінії фронту, залишивши внутрішні регіони майже без прикриття.

Ситуацію посилює й те, що українські сили почали системно знищувати російські зенітно-ракетні комплекси. На тлі зростання дальності українських атак потреба РФ у ППО стрімко збільшується, але компенсувати втрати Кремль не встигає.

"Росія просто занадто велика, щоб повністю закрити своє небо", — зазначає Дікінсон.

На його думку, з розширенням українського арсеналу далекобійної зброї вразливість російського тилу лише посилюватиметься, перетворюючи величезну територію країни на стратегічну проблему для Володимира Путіна.

