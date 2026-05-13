Украина нашла слабое место России: что превратилось в ловушку для Кремля

Масштабные удары украинских беспилотников по территории России становятся все более болезненными для Кремля из-за острого дефицита систем противовоздушной обороны. Об этом в статье для аналитического центра Atlantic Council пишет обозреватель Питер Дикинсон.

По его словам, многовековое преимущество России – огромная территория и стратегическая глубина – теперь превращается в серьезную проблему. Если раньше захватчики, от Наполеона до Гитлера, увязали на бескрайних просторах РФ, то в эпоху дальнобойных дронов размеры страны стали уязвимостью.

Дикинсон отмечает, что в первые годы полномасштабной войны Украина не обладала достаточным количеством дальнобойного оружия, поэтому российский тыл оставался относительно безопасным. Однако за последние месяцы ситуация кардинально изменилась.

Киев фактически развернул кампанию стратегических ударов по военным объектам и промышленной инфраструктуре РФ с помощью беспилотников и ракет собственного производства. Радиус поражения уже достигает двух тысяч километров, а под угрозой оказалась центральная часть России, где проживает большинство населения и сосредоточена основная промышленность страны.

Аналитик подчеркивает, что Москва осознает опасность, однако ресурсов для полноценной защиты критически не хватает. С начала войны Россия перебросила значительную часть систем ПВО ближе к линии фронта, оставив внутренние регионы практически без прикрытия.

Ситуацию усугубляет и то, что украинские силы начали системно уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы. На фоне растущей дальности украинских атак потребность РФ в ПВО стремительно увеличивается, но компенсировать потери Кремль не успевает.

"Россия просто слишком велика, чтобы полностью закрыть свое небо", — отмечает Дикинсон.

По его мнению, по мере расширения украинского арсенала дальнобойного оружия уязвимость российского тыла будет только усиливаться, превращая огромную территорию страны в стратегическую проблему для Владимира Путина.

