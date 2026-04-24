Україна знайшла найкращу санкцію для Пуітна: озвучено сенсаційний сценарій закінчення війни

Росія наразі не демонструє готовності до завершення війни, однак її економічна вразливість, зокрема залежність від нафтогалузі, може стати фактором, що змінить ситуацію. На думку журналіста Віталія Портникова, у Кремлі продовжують розраховувати, що затягування бойових дій поступово виснажить Україну і призведе до її ослаблення. Водночас зовнішні обставини, зокрема нестабільність на глобальному енергетичному ринку через конфлікти на Близькому Сході, тимчасово підтримують російські доходи від експорту нафти.

В ефірі програми "Говорить великий Львів" Портников наголосив, що ключовим чинником, здатним вплинути на позицію Москви, можуть стати не дипломатичні переговори, а системні далекобійні економічні удари, які умовно називають "санкціями на відстані". Україна вже продемонструвала здатність уражати критичну інфраструктуру РФ — зокрема нафтові термінали та об’єкти переробки, які є основою російської економіки.

Журналіст підкреслив, що нафтова галузь формує значну частину бюджету Росії. За його словами, офіційна частка у 20% фактично трансформується у набагато більший вплив на економіку — до 40–50% з урахуванням суміжних секторів, робочих місць і споживчого попиту в регіонах, де розташовані підприємства нафтопереробки. Саме тому атаки на цю сферу мають стратегічне значення.

На думку Портникова, поступове погіршення економічної ситуації та зростання вартості війни для самої Росії можуть змусити її розглядати варіант тимчасового припинення бойових дій. Йдеться не про політичну зміну позиції, а про необхідність стабілізувати власну економіку та відновлювати пошкоджену інфраструктуру, насамперед у нафтовому секторі.

Він також зазначив, що Україна фактично виявила одне з ключових слабких місць РФ. Подальший розвиток подій залежить від часу та ефективності тиску на російську економіку, яка згодом може виявитися неспроможною забезпечувати потреби війни.

Портников припускає, що реальні наслідки такого тиску можуть проявитися у наступні десятиліття, ймовірно раніше, ніж очікується, за умови системного використання цих вразливостей. Водночас він наголосив, що під час активних бойових дій переговори не мають вирішального значення і не гарантують жодних зобов’язань сторін.

