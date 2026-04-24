Украина нашла лучшую санкцию для Пуитна: озвучен сенсационный сценарий окончания войны

Россия пока не демонстрирует готовность к завершению войны, однако ее экономическая уязвимость, в частности зависимость от нефтеотрасли, может стать фактором, который изменит ситуацию. По мнению журналиста Виталия Портникова, в Кремле продолжают рассчитывать, что затягивание боевых действий постепенно истощит Украину и приведет к ее ослаблению. В то же время внешние обстоятельства, в частности, нестабильность на глобальном энергетическом рынке из-за конфликтов на Ближнем Востоке, временно поддерживают российские доходы от экспорта нефти.

В эфире программы "Говорит великий Львов" Портников подчеркнул, что ключевым фактором, способным повлиять на позицию Москвы, могут стать не дипломатические переговоры, а системные дальнобойные экономические удары, условно называемые "санкциями на расстоянии". Украина уже продемонстрировала способность поражать критическую инфраструктуру РФ — в частности, нефтяные терминалы и объекты переработки, которые являются основой российской экономики.

Журналист подчеркнул, что нефтяная отрасль формирует значительную часть бюджета России. По его словам, официальная доля в 20% фактически трансформируется в гораздо большее влияние на экономику — до 40–50% с учетом смежных секторов, рабочих мест и потребительского спроса в регионах, где находятся предприятия нефтепереработки. Именно поэтому атаки на эту область имеют стратегическое значение.

По мнению Портникова, постепенное ухудшение экономической ситуации и рост стоимости войны для самой России могут вынудить ее рассматривать вариант временного прекращения боевых действий. Речь идет не о политическом изменении позиции, а о необходимости стабилизировать собственную экономику и восстанавливать поврежденную инфраструктуру, прежде всего, в нефтяном секторе.

Он также отметил, что Украина фактически обнаружила одно из ключевых мест РФ. Дальнейшее развитие событий зависит от времени и эффективности давления на российскую экономику, которая впоследствии может оказаться не в состоянии обеспечивать потребности войны.

Портников предполагает, что реальные последствия такого давления могут проявиться в последующие десятилетия, вероятно раньше, чем ожидается, при системном использовании этих уязвимостей. В то же время он подчеркнул, что в ходе активных боевых действий переговоры не имеют решающего значения и не гарантируют никаких обязательств сторон.

