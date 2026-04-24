До цього росіяни точно не готові: Андрющенко пояснив, чому на окупантів вже скоро чекає найгірше

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко вважає, що головною перевагою України може стати не лише рівень технологічних розробок, а й швидкість їхнього впровадження на полі бою. Саме оперативність дозволяє новим рішенням швидко доходити від ідеї до реального бойового застосування.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішній етап війни демонструє наближення до межі класичних підходів у використанні дронів. Тому наступний крок — це перехід до автономних безпілотних систем із елементами штучного інтелекту, які здатні самостійно розпізнавати цілі, змінювати траєкторію руху та здійснювати ураження. Подібні технології вже розглядаються як потенційний фактор зміни балансу сил на фронті.

Потреба у таких інноваціях виникла через те, що і Україна, і Росія практично вичерпали можливості традиційних систем управління дронами. Подальша перевага залежатиме від того, хто швидше адаптує нові розробки та інтегрує їх у бойові дії.

Андрющенко підкреслив, що українська система розробки та впровадження технологій є значно гнучкішою. Він зазначив, що в Україні ідеї можуть швидко перетворюватися на готові рішення завдяки підтримці держави та відкритості до ініціатив.

"Вони над цим не працювали. Вони сковані по руках. Креативність росіян набагато нижча за нашу. І тому вони не можуть так швидко адаптуватись. У нас будь-хто може винайти дрон, може винайти умовно балістичну ракету. Він знайде фінансування і підтримку держави", — пояснив він.

Водночас у Росії, за його словами, процеси розробки значно повільніші через бюрократичні процедури, складні погодження та тривалі випробування. Це ускладнює швидке впровадження нових технологій і знижує здатність оперативно реагувати на зміни у характері війни.

