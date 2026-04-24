К этому россияне точно не готовы: Андрющенко объяснил, почему оккупантов уже скоро ждет худшее

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко считает, что главным преимуществом Украины может стать не только уровень технологических разработок, но и скорость их внедрения в поле боя. Именно оперативность позволяет новым решениям быстро доходить от идеи до реального боевого применения.

По его словам, нынешний этап войны демонстрирует приближение к пределу классических подходов в использовании дронов. Поэтому следующий шаг — переход к автономным беспилотным системам с элементами искусственного интеллекта, которые способны самостоятельно распознавать цели, изменять траекторию движения и производить поражение. Подобные технологии уже рассматриваются как потенциальный фактор изменения баланса сил на фронте.

Потребность в таких инновациях возникла потому, что и Украина, и Россия практически исчерпали возможности традиционных систем управления дронами. Дальнейшее преимущество зависит от того, кто быстрее адаптирует новые разработки и интегрирует их в боевые действия.

Андрющенко подчеркнул, что украинская система разработки и внедрения технологий значительно гибче. Он отметил, что в Украине идеи могут быстро превращаться в готовые решения благодаря поддержке государства и открытости инициатив.

"Они над этим не работали. Они скованы по рукам. Креативность россиян намного ниже нашей. Поэтому они не могут так быстро адаптироваться. У нас любой может изобрести дрон, может изобрести условно баллистическую ракету. Он найдет финансирование и поддержку государства", – объяснил он.

В то же время в России, по его словам, процессы разработки значительно медленнее из-за бюрократических процедур, сложных согласований и длительных испытаний. Это усложняет быстрое внедрение новых технологий и снижает способность оперативно реагировать на изменения в характере войны.

