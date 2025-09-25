Україна знайшла блискучий спосіб позбавити "СВО" фінансування: гучні деталі

Кіберспеціалісти Головного управління розвідки України (ГУР) провели успішну атаку на критичні елементи російської фінансової інфраструктури. За інформацією джерел у ГУР, об’єктами DDoS-атаки стали національна система швидких платежів Росії (СБП) та один із ключових телеком-провайдерів країни — компанія "ТрансТелеКом".

Саме через СБП у РФ здійснюються миттєві грошові перекази, в тому числі — на користь "волонтерських" проєктів, які фактично спрямовані на підтримку армії РФ у війні проти України. Завдяки деструктивним діям українських фахівців, система була паралізована, що спричинило збої в обслуговуванні мільйонів користувачів.

Мешканці різних міст Росії, зокрема Єкатеринбурга, масово скаржилися на неможливість оплачувати проїзд у громадському транспорті, проводити операції через мобільний банкінг або розраховуватись на АЗС. Окрім фінансових сервісів, хакерська атака спричинила перебої в роботі інтернету й телебачення у десятках регіонів країни.

ГУР повідомляє, що внаслідок кібератаки сотні тисяч абонентів залишилися без доступу до зв’язку. Це ще раз доводить, що українські кіберсили здатні завдавати відчутного удару навіть по глибокому тилу противника.

Попередні фінансові оцінки збитків, яких зазнала Росія в результаті виведення з ладу СБП, сягають щонайменше 30 мільйонів доларів США.

Як вже писали "Коментарі", Європейський банк реконструкції та розвитку скоригував свій прогноз щодо економіки України, знизивши очікуване зростання ВВП у 2025 році до 2,5%. У попередньому прогнозі цей показник становив 3,3%, проте оновлені дані відображають високий рівень невизначеності, спричинений триваючою війною з Росією.