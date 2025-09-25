Справи в України йтимуть значно гірше: озвучено песимістичний прогноз через війну

Європейський банк реконструкції та розвитку скоригував свій прогноз щодо економіки України, знизивши очікуване зростання ВВП у 2025 році до 2,5%. У попередньому прогнозі цей показник становив 3,3%, проте оновлені дані відображають високий рівень невизначеності, спричинений триваючою війною з Росією.

У своєму економічному огляді ЄБРР зауважує, що ключові фактори, які впливають на стан української економіки, — це хід бойових дій, енергетична стабільність і міжнародна підтримка. За оптимістичним сценарієм, якщо вдасться досягти умовного перемир’я, у 2026 році можливе зростання економіки до 5% — здебільшого завдяки післявоєнній відбудові.

У банку повідомляють, що в першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,9%. Це зростання зумовлене внутрішнім споживанням і збільшенням інвестицій у критичну інфраструктуру. Водночас розвитку перешкоджають дефіцит робочої сили, наслідки ударів по енергетичній системі та обмеження експорту агропродукції.

Хоча рівень безробіття знизився до 12% — найнижчого показника за час війни — бізнес і далі стикається з труднощами в підборі кадрів через мобілізацію та масову еміграцію.

У звіті також ідеться про значне зростання дефіциту поточного рахунку — майже на 50% у період січень–липень. Це пояснюється високими витратами на імпорт енергоносіїв і військових товарів при слабких експортних доходах. За прогнозами, бюджетний дефіцит України у 2025 році сягне 22% ВВП, і для його покриття знадобиться близько 40 млрд доларів зовнішнього фінансування, яке має надійти від ЄС, країн G7 (у тому числі через заморожені російські активи) та МВФ.

