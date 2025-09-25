Дела у Украины будут идти значительно хуже: озвучен пессимистический прогноз из-за войны

Европейский банк реконструкции и развития скорректировал свой прогноз по экономике Украины, снизив ожидаемый рост ВВП в 2025 году до 2,5%. В предварительном прогнозе этот показатель составил 3,3%, однако обновленные данные отражают высокий уровень неопределенности, вызванный продолжающейся войной с Россией.

Фото: из открытых источников

В своем экономическом обзоре ЕБРР отмечает, что ключевые факторы, влияющие на состояние украинской экономики — это ход боевых действий, энергетическая стабильность и международная поддержка. По оптимистическому сценарию, если удастся достичь условного перемирия, в 2026 году возможен рост экономики до 5% — благодаря послевоенному восстановлению.

В банке сообщают, что в первом квартале 2025 г. реальный ВВП вырос на 0,9%. Этот рост обусловлен внутренним потреблением и увеличением инвестиций в критическую инфраструктуру. В то же время развитию препятствуют дефицит рабочей силы, последствия ударов по энергетической системе и ограничение экспорта агропродукции.

Хотя уровень безработицы снизился до 12% — самого низкого показателя за время войны — бизнес и дальше сталкивается с трудностями в подборе кадров из-за мобилизации и массовой эмиграции.

В отчете также говорится о значительном росте дефицита текущего счета — почти на 50% в период январь-июль. Это объясняется высокими затратами на импорт энергоносителей и военных товаров при слабых экспортных доходах. По прогнозам, бюджетный дефицит Украины в 2025 году составит 22% ВВП, и для его покрытия понадобится около 40 млрд долларов внешнего финансирования, которое должно поступить от ЕС, стран G7 (в том числе из-за замороженных российских активов) и МВФ.

Как уже писали "Комментарии", режим Владимира Путина в России может быть разрушен изнутри из-за дворцового переворота. Такой сценарий вполне реален, если у кремлевских элит появится консенсус по поводу смены власти, заявила политическая аналитика Ольга Курносова.